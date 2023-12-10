8席變6席？傳民眾黨不分區目標下修　柯文哲：盼從基準值往上努力

▲民眾黨總統參選人柯文哲前往彰化甘澍宮參拜。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲過去將2024拿下8席不分區立委視為目標，並期望加上區域立委總共拿下10席，但外傳內部將不分區保守估計下修到6席，之後要轉拚區域立委。對此，柯文哲10日回應，沒有所謂「下修」，就是有個期望值的基準線，並從此基準線往上努力。

柯文哲10日上午參拜永靖湳港甘澍宮，會後接受媒體訪問。針對外傳2024民眾黨不分區立委目標，從8席可能席次下修到6席，之後要轉拚區域立委？柯文哲表示，不分區立委還是要努力，「我倒覺得沒有說下修，就是有個標準、期望值基準線，然後希望從基準線往上努力，沒有下修這件事。」

媒體追問，外傳民眾黨要爭取立法院副院長的目標，該人選是否為不分區立委提名人黃國昌？柯文哲說，這種事情選後再來處理，如果都還不知道選舉結果就來分官，這很好笑。

另外，有媒體報導指稱，民眾黨針對黨團及各委員辦公室助理調查留任意願，是不是覺得現任不分區立委轉戰區域立委選不上，所以提前來挖人？柯文哲提及「沒有啦」，因為希望民眾黨建立幹部長任制度，特別是法案服務、媒體與辦公室主任等，也就是不管委員怎麼換，這些都要長任，所以得開始建立制度。