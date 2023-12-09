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蔡英文指藍營執政14縣市　「讓藍總統勝選、國會過半就失去平衡力量」

▲▼總統蔡英文7日出席「第18屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項給亞洲兒童權利聯盟區域執行主任阿米翰•阿貝華(Amihan Abueva)。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文任期也進入倒數階段，對於總統大選，蔡英文表示，全國有14個縣市是國民黨執政。大家不妨想想，如果讓他們總統勝選、國會過半，他們的主張就會一一實現。到時候不但沒有辦法繼續「上架台灣」，還會「架空台灣」。台灣也絕對不能走回頭路。2024年的大選非常關鍵，台灣的命運不能被翻轉、台灣也不能被架空。

蔡英文表示，選舉剩下35天，今天到新北市三重、蘆洲，還有台北市文山，感謝過去8年，每一位鄉親給蔡英文的支持。因為有人民的支持、有國會過半，政府才有更大的力量帶領台灣前進，還記得剛上任時，推動前瞻基礎建設，但是卻遭到在野黨的杯葛，民進黨的立委在立法院24小時不斷電投票表決，守住前瞻預算。

蔡英文表示，現在台灣的國際競爭力評比，基礎建設從2016年的19名進步到12名，連帶讓全台灣的整體競爭力來到全世界第6名，也為台灣的經濟發展打下好的基礎。今年台灣的GDP會超過23兆，財政收入也從2015年的2.1兆，到今年十月已經有3兆了。

蔡英文指出，有好的經濟發展，政府就有能力照顧人民，長照預算、育兒預算一年比一年高，增福利的同時也減稅，透過提高免稅額跟扣除額，讓全台灣47%的人，將近305萬戶不必繳綜所稅，來減輕大家的壓力和負擔。

蔡英文表示，蔡政府也是最會還債的政府。從上任到現在，已經還債7960億元，明年還要再還1150億。台灣的負債佔GDP比更是從2016年的32.9%，降到27.1%。因為人民的支持，讓國會過半，蔡英文的政府可以全力推動建設、投資下一代、更強化國防，讓世界看見台灣守護自己的決心，世界也守護台灣、上架台灣。

蔡英文表示，當世界「上架台灣」，在野黨卻要「下架民進黨」，但他們要上架的，是「重啟服貿」談判，是開放對岸勞工進入台灣，企圖衝擊台灣就業市場；他們要上架的，是帶有「一國兩制」陰影的「九二共識」，侵蝕台灣民主自由生活方式。

蔡英文指出，全國有14個縣市是國民黨執政。大家不妨想想，如果讓他們總統勝選、國會過半，他們的主張就會一一實現。到時候，台灣會失去平衡的力量；到時候，不但沒有辦法繼續「上架台灣」，還會「架空台灣」。不要走回頭路，台灣也絕對不能走回頭路。2024年的大選非常關鍵，台灣的命運不能被翻轉、台灣也不能被架空。

蔡英文表示，要繼續選對的人、走對的路，新北第二選區支持林淑芬、新北第三選區支持李坤城、台北第八選區支持王閔生，他們都是對地方有無微不至的服務，對中央有強而有力的協調能力，「有他們在立法院，可以給執政團隊意見，也會用力督促施政，總統、副總統支持賴清德和蕭美琴，政黨票支持民主進步黨，讓他們帶領台灣走在對的路上，繼續上架台灣，讓台灣繼續前進！」

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