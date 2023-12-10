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大谷翔平主動要求「延付薪資」　為道奇隊省大錢！免課奢侈稅

記者張寧倢／編譯

美國職棒大聯盟29歲日籍球星「投打二刀流」大谷翔平宣布加盟洛杉磯道奇隊，達成10年7億美元的天價合約，驚豔全球體育界。然而，美國各大媒體報導，合約中大部分薪資都可以「延後支付」，而且這還是大谷翔平主動提出的條件，目的是讓球團不用被課徵奢侈稅，還能省下一次性支付大筆金額，做更多財務運用。

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平宣布加盟道奇。（圖／路透）

道奇隊向大谷翔平提出10年7億美元（約新台幣219億元）的合約，擄獲大谷的心，甚至有報導稱，這是任何球隊都無法超越的條件，連美國當地媒體也沒有想到會出現如此高額的合約金，並引述其他球團一名匿名人士說，「我們確實連6.99億美元都沒辦法提出。」

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平自願提出薪資可延期支付。（圖／路透）

然而，合約中卻有一項「奇怪」的條件。根據美媒ESPN記者帕桑（Jeff Passan）在X（前稱推特）上發文透露，大谷翔平的大部分薪資都會被大幅地延後支付，這樣一來雖然他的平均年薪是7000萬美元，但每年實際領到的可能落在4000萬至5000萬美元之間，對於道奇隊來說是一大利多。

帕桑也說，延遲支付可以讓道奇隊避免因為超過一定金額而被徵收奢侈稅，現金流負擔也會大大下降，道奇可運用更多資金打造出更強的球隊。由於道奇隊使用8.5%最優惠利率計算，在通貨膨脹升高之下，未來大谷翔平薪資的實際價值也可能因此下降。目前合約細節尚未曝光，不確定有多少比例的薪資會延遲到幾年後才支付。

另外，美媒The Athletic記者羅森塔（Ken Rosenthal）表示，據消息人士透露，這次合約空前地納入「延期支付」的條件，是大谷翔平提出的點子，再加上他放棄「逃脫條款」（opt-out clause），無法在符合條件的情況下選擇性退出，等於他確定為道奇隊效力10年。可以看出大谷翔平為球隊展現出的誠意與覺悟。

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大谷翔平主動要求「延付薪資」　為道奇隊省大錢！

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