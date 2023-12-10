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社會 社會焦點 保障人權

苗栗苑裡砂石車沿路「卸貨」2公里　動員20人清到天黑

記者蔡文淵／苗栗

苗栗縣苑裡鎮苗140縣道昨(9日)下午發生砂石車掉落砂石事件，從國道3號苑裡交流道往東約2公里長的車道散布砂石，影響人車通行，警方、里長及地方救難協會動員近20名人力，花了2個半小時才清理完畢，所幸沒有發生交通意外。

▲▼苗栗苑裡140線道砂石車撒落砂石，砂石布滿車道2公里，地方人士花了2個半小時才完成路面清理。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗苑裡140線道砂石車撒落砂石，砂石布滿車道2公里，地方人士花了2個半小時才完成路面清理。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，昨天(9日)下午3點多，苗140縣道從國道3號苑裡交流道開始往東方向，車道上散落不少砂石，影響人車通行，交流道至玉豐五路路口，綿延超過2公里長，轄區警方獲報後立即派員警疏導交通，當地里長及救難協會也動員人力支援，協助清理路面，直到天黑才清理完成。

從路口監視器的畫面發現，砂石車通過之後，砂石就從車尾擋門掉下來，順著行車動線沿路撒落，警方調查，58歲范男駕駛砂石車，昨天經苗140縣道由東往西方向行駛，下午3點52分行經140線8公里處開始，沿線散落砂石，從玉豐五路路口至國道3號苑裡交流道，超過2公里路面布滿砂石，附近交通也大受影響。

警方及地方人士動員近20名人力清理，後來附近砂石場也支援鏟土機協助，花了2個半小時才清理完畢、開放通車，所幸沒有發生交通意外。警方已查出掉落砂石的車輛，將通知駕駛到案說明，並按道路交通安全處罰條例第30條規定，對駕駛人處3000-18000元罰鍰。

▲▼苗栗苑裡140線道砂石車撒落砂石，砂石布滿車道2公里，地方人士花了2個半小時才完成路面清理。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗苑裡140線道砂石車撒落砂石，砂石布滿車道2公里，地方人士花了2個半小時才完成路面清理。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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