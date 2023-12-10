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濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周二先變天，周六再一波。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，台灣受其邊緣的影響，迎風面轉濕冷，最新各國模式模擬都已達「大陸冷氣團」的強度（台北氣象站低溫小於14度），但仍應持續觀察。

中央氣象署表示，今天（10日）各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅東半部及恆春半島有零星降雨的機會，白天西半部感受溫暖偏熱，高溫預估為30度左右，東半部雲量較多，高溫約25至28度；入夜後部分區域感受較涼，各地低溫約18至21度。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周一「高壓迴流」影響，各地為晴時多雲的天氣，東半部偶有零星飄雨的機率，白天暖熱、早晚涼、日夜溫差大。

吳德榮指出，周二東北季風南下，新竹以北及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台白天氣溫降，天氣轉涼，低溫變化不大；周三東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升；周四、周五各地晴時多雲，氣溫續升，天氣偏暖。

吳德榮分析，周六（16日）至下周二（19日）入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，台灣受其邊緣的影響，迎風面轉濕冷；周日晚、下周一晨氣溫降至最低，最新各國模式模擬都已達大陸冷氣團的強度，但為8天之後，模式會再如何調整？應持續觀察。

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濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝
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