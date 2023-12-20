一圖看「地表被冰封住了」　氣象粉專：這波寒流非常強

▲朝鮮半島、中國華北及東北無雲卻呈現白色，代表地表被冰封住了。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

寒流發威，今(20日)氣溫持續下滑，氣象署預估周四晚間到周五清晨最冷，北部空曠地區低溫可能下探6度，不只台灣受寒流影響溫度崩跌，氣象粉專也PO出衛星雲圖，指朝鮮半島、中國華北及東北無雲卻呈現白色，代表「地表被冰封住了」，示警這波寒流冷空氣真的非常強。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今指出，南北冷暖勢力串連，黃海及渤海的冷平流雲系相當明顯，快速往南衝，朝鮮半島、中國華北及東北無雲卻呈現白色，表示地表被冰封住了，這波寒流冷空氣真的非常強！

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，位於南海的鯉魚颱風，中高層水氣順著高空氣流飄到台灣上空，導致今天許多地方雲層厚重甚至下雨。

今(20日)起溫度持續下滑，周四晚間到周五清晨是這波寒流最冷時刻，北部空曠地下探6度，下波冷氣團周日到下周一發威，北部也可能出現10度左右低溫。今晚到周六中部、北部、宜蘭和花蓮2500公尺以上高山有機會降雪，周四晚到周六北部和東北部2000公尺以上高山也可能下雪。

中央氣象署預報員劉宇其表示，寒流持續南下，北台灣溫度持續下降，周四、周五影響最明顯，氣象署將發低溫特報，其中周四晚上到周五清晨是這波寒流影響台灣氣溫最低的時候，周六華中高壓往東移，寒流減弱，改吹溫暖偏東風，溫度回升，不過周日到下周一又有一波冷氣團影響。