寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

▲入冬首波寒流來襲，周四入夜到周五清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周寒流、冷氣團接力強襲，今(20日)起溫度持續下滑，周四晚間到周五清晨是這波寒流最冷時刻，北部空曠地下探6度，下波冷氣團周日到下周一發威，北部也可能出現10度左右低溫。今晚到周六中部、北部、宜蘭和花蓮2500公尺以上高山有機會降雪，周四晚到周六北部和東北部2000公尺以上高山也可能下雪。

今天受寒流帶來東北季風影響，加上南方雲系往北飄，中南部接近山區有零星降雨，北部、東半部也有降雨，全台各地都有降雨，其中中部南部偏山區機率高。

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中央氣象署預報員劉宇其表示，寒流持續南下，北台灣溫度持續下降，周四、周五影響最明顯，氣象署將發低溫特報，其中周四晚上到周五清晨是這波寒流影響台灣氣溫最低的時候，周六華中高壓往東移，寒流減弱，改吹溫暖偏東風，溫度回升，不過周日到下周一又有一波冷氣團影響。

▲▼未來溫度趨勢及低溫預測。（圖／氣象署）

未來一周兩波冷空氣接力，包括今天起寒流影響，以及周日和下周一冷氣團南下，劉宇其指出，今天北部、宜蘭溫度開始逐漸下降，中部、南部、花東白天高溫20度以上，入夜後溫度明顯下降，約15到16度，溫度下探最低點則是周四晚間到周五清晨，台北下降到10度，可能達寒流強度，周六回升，周日到下周一又有大陸冷氣團南下，溫度還會下降。

溫度下降時間點，劉宇其說明，今晚到明晨，金馬會出現10度以下低溫，本島北台灣下降到12度，明天北部、宜蘭空曠處中午過後會出現10度以下低溫；明晚到周五清晨，是溫度最低的時候，中部以北、宜蘭、花蓮下探10度，金馬有6到8度低溫，北部空曠可能出現6度低溫，南部、台東12度，空曠處比較寒冷。

下波冷氣團影響，台北預測低溫下降到13度左右，劉宇其表示，下波冷氣團會不會更強還要持續觀察，這波寒流剛過，氣溫還沒完全回暖，下波冷氣團接著下來，下周一清晨北部可能會有10度左右低溫。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨趨勢部分，劉宇其表示，北部、東半部未來一周降雨多，今明兩天水氣多，基隆北海岸、大台北、宜蘭雨勢明顯，氣象署已發布大雨特報，中南部也會有飄雨，周五水氣減少，降雨僅剩迎風面，週六水氣變多，轉乾要等周日和下周一。

寒流強襲，高山溫度低，劉宇其表示，今晚開始到周六中部、北部、宜蘭、花蓮海拔2500公尺以上山區可能結冰，不排除有降雪機會；周四晚間到周六清晨寒流影響最大，北部、東北部海拔2000公尺以上山區也有結冰或降雪機會。