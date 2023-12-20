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寒流即將抵達！午後威力再增強　低溫「跌破10度」警戒區出爐

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流影響，今中午後降溫更為明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(20日)氣溫持續下滑，氣象粉專今中午指出，寒流即將抵達，午後溫度下滑，寒流威力再增強，台北下探8度。氣象專家則表示，明後兩天將是溫度很低的兩天，有機會達寒流等急，中北部、東北部空曠地區可能出現7到9度低溫。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，寒流即將抵達，午後溫度開始下滑，寒流威力再增強，台北下探8度。

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氣象粉專「觀氣象看天氣」則表示，這波冷空氣低溫再下修，氣象署預測21日夜晚到22日清晨台北市區低溫只有8度，北部、東北部平地低溫約7到9度，中南部、花東、澎湖低溫約10到13度，金門、馬祖低溫約5~7度。

天氣職人吳聖宇則表示，強冷空氣南下，明後天(21日~22日)將是溫度很低的兩天，有機會達寒流等級，中北部、東北部空曠地區可能出現7到9度低溫，市區低溫也有機會低於10度，南部、花東空曠地區低溫也可能逼近10度大關，整體溫度回升大概要等到週六(23日)之後，不過後續仍有冷氣團持續要南下，這一陣子將很有冬至的感覺。

中央氣象署預報員劉宇其則表示，今晚到明晨，金馬會出現10度以下低溫，本島北台灣下降到12度，明天北部、宜蘭空曠處中午過後會出現10度以下低溫；明晚到周五清晨，是溫度最低的時候，中部以北、宜蘭、花蓮下探10度，金馬有6到8度低溫，北部空曠可能出現6度低溫，南部、台東12度，空曠處比較寒冷。

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