中國呼吸道疫情嚴峻　官方晚間發布戴口罩指引

▲中國官方發布預防呼吸道傳染病配戴口罩指引。（圖／路透）



文／中央社

中國呼吸道疾病疫情嚴峻，多種疾病同時流行之際，中國國家疾控局9日晚間發布佩戴口罩指引，要求前往醫療機構以及脆弱人群集中場所戴口罩，並建議民眾搭乘公共交通工具、進入人員密集場所戴口罩。

中國國家疾病預防控制局微信公眾號9日晚間發布「預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）」的通知，要求各地執行。

「指引」稱，呼吸道傳染病的常見病原有COVID-19、流感病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道合胞病毒等，主要透過呼吸道飛沫、吸入帶有病原體的氣溶膠或密切接觸等途徑傳播。「科學佩戴口罩是預防呼吸道傳染病的有效措施」。

「指引」列出5個應佩戴口罩的情形或場景，要求前往醫療機構以及養老機構、社會福利機構、托幼機構等脆弱人群集中場所應戴口罩；呼吸道傳染病感染者前往室內公共場所或與他人近距離接觸也要戴口罩。

「指引」並要求養老機構、社會福利機構、托幼機構、學校等重點機構的醫護、餐飲、保潔、保安等公共服務人員工作期間佩戴口罩。

「指引」還建議，乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公車等公共交通工具；進入超市、影劇院、客運場站、廂式電梯等環境密閉、人員密集場所戴口罩。老年人、慢性基礎疾病患者、孕婦等前往室內公共場所也建議戴口罩。

「指引」並建議，呼吸道傳染病患者或呼吸道傳染病症狀者佩戴N95或KN95等顆粒物防護口罩（無呼吸閥）或醫用防護口罩；其他人員建議佩戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。

中國國家疾控局還要求各地疾控部門，應及時動態發布當地呼吸道傳染病疫情形勢，提醒民眾科學佩戴口罩。