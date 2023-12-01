網傳「防黴漿菌12／1起強制戴口罩」　屏東衛生局澄清：假的

▲為防黴漿菌「12／1起強制戴口罩」?是過時訊息 。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導



日前世界衛生組織發布消息，中國大陸呼吸道感染疫情上升，以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等引起。近期社群媒體、網路出現「12/1起進入公共場合要「強制戴口罩」，否則最高可罰1.5萬元」訊息，屏東縣衛生局強調，此為109年COVID-19疫情期間防疫措施，是過時資訊，請民眾勿信勿傳。

屏東縣衛生局表示，由於冬天呼吸道疾病的發生率可能增加，疾病管制署目前已持續加強國內外疫情監測、國內機場港埠檢疫站之發燒篩檢，並於機場電子看板及跑馬燈提醒自中國、港澳入境旅客，如有症狀應就醫並告知旅遊史。

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籲請長者、幼兒等免疫力不佳之民眾非必要勿前往中國，也呼籲近期規劃前往中國民眾應在出發前，完成流感疫苗及新冠XBB疫苗接種，及加強戴口罩、勤洗手等個人衛生防護措施。

衛生局強調，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均可見感染案例，唯好發於春、夏之交及秋天，主要感染途徑是經由飛沫傳染，目前國內低度流行。

衛生局強調，近期網傳「12月1日起8類場所強制戴口罩」的訊息，為錯誤、過時資訊，與現行措施不符，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構之室內空間，其餘則有建議戴口罩之情境或由民眾自主決定戴口罩，衛生局與疾病管制署持續密切監測國內疫情，請民眾勿輕信網路傳言。

衛生局長張秀君呼籲，有關防疫相關政策、規範等資訊應以疾病管制署公布為主，勿輕信社群軟體、網路流傳消息，收到來路不明防疫訊息須多加留意、查證，切勿轉傳散播。也提醒民眾應儘快接種流感疫苗及新冠肺炎疫苗以提升保護力，並做好個人衛生。前往中國民眾返台後應留意自身健康狀況，如有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史等相關TOCC，以供醫師評估及時診斷通報。