被口罩魔人抓著問「為何不戴？」他崩潰　全場看傻：怕！

▲示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在除非醫院、診所等空間要戴口罩，大多場所都由民眾自主決定。就有網友相當困擾，因為他好不容易鼓起勇氣不戴口罩，沒想到冒出一堆「正義魔人」，抓著他問「為什麼不戴口罩？」並說流感很嚴重所以要戴，令他超崩潰，話題引發議論。

這位網友在PTT的WomenTalk板抒發心情，「煩死了 戴不戴口罩到底干卿底事？」說他因為內分泌失調，臉上會長痘痘，口罩解禁後他還是戴著，但一想悶著不通風也不舒服，後來鼓起勇氣不戴。

沒想到，身邊卻有人整天抓著他問「為什麼不戴？」還勸「流感很嚴重要戴。」原PO整個很無奈，「去診所那種病毒很多的地方，我會戴，其他地方戴不戴是我的自由吧？你們愛戴自己去戴啊！」

貼文一出，許多人也傻眼，「除了醫院，誰還在戴口罩=.=」、「有些口罩魔人戴了鼻子還會露出來，不知道戴什麼意思」、「除了規定必須戴的地方，真的是干你屁事」、「現在除了醫院，還有人在管你戴不戴口罩喔？怕」、「我每天搭捷運公車，都沒被當場勸說過欸」、「沒在管別人耶！但我最近一直感冒，只好戴好戴滿。」

事實上，依疾管署今年8月15日起實施戴口罩規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構之室內空間，其餘則有建議戴口罩之情境，或由民眾自主決定戴口罩。另外，有關防疫相關政策、規範等資訊，應以疾管署公布為主，可至該署官網查詢（https://www.cdc.gov.tw/）。