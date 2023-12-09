蕭美琴分享駐外點滴　自嘲在代表處像「阿嬤」、駐美「文言文進步」

▲蕭美琴織嬰兒被毯。（圖／翻攝賴清德YT頻道）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日在YouTube頻道推出「Bi-khim 戰貓喵喵喵」系列最新影片，介紹副手蕭美琴，在9日釋出的最新影片中，蕭也分享外交生活點滴，她提到，因為外交部電報都是文言文「當駐美代表以後，我的文言文就進步了」而去年代表處有5名員工生小孩，她也像「阿嬤」一樣幫每個小孩都織了baby blanket（嬰兒被毯），趣事頗多。

在最新釋出的影片中，蕭美琴率先介紹自己的英文名字，是台語名字Bi-khim，爸爸是長老教會牧師，台灣基督長老教會都用很標準的羅馬字台語拼音，且華府認識她的人，都是叫她Bi-khim。

至於駐美代表一日工作流程？蕭美琴表示，若早上沒有特別安排的行程，就是先看電報、公文，外交部電報很多，當駐美代表後文言文就進步了，因為外交部電報都是用文言文寫的，行程也很多元，包含很多拜會行程、到國會走動、拜訪國會議員，以及跟智庫的對話、演講，也會到其他州去轄訪，也有一些專案例如正副總統過境等，需要花很多時間跟精神好好協調。

蕭美琴指出，駐美代表團隊有很多阿信，大家都刻苦耐勞、任勞任怨，外交工作真的很困難，尤其是台灣人處境較特別、遇到很多挫折，可以看到基層外交官的付出，外界給予很大鼓勵，雖然焦點都在她身上，但這不是她一個人，而是整個團隊努力成果。

蕭美琴也談到，去年駐美代表處有5名員工生小孩，作為代表處的大家長覺得自己像是當阿嬤了，以前她的外婆會為每個孫子用毛線織一條baby blanket（嬰兒被毯），「其實還蠻療癒的，晚上睡不著、要看電視什麼的就做做被子，就幫每個孩子都做了一條被子。」

至於最想念台灣的什麼？蕭美琴秒答，想念台灣的食物，有一些現做的特別小吃，在美國比較難得吃到；也不是只有她，每位來過台灣的國外訪客、國會議員，都對台灣美食讚不絕口，像美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）到處說最想念芒果冰，她也很愛台灣的紅豆餅，「你看，連她也挑不出一個最愛的。」