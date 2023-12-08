翻轉鳳梨釋迦產業　台東37廠商甜蜜外銷成功登陸

▲鳳梨釋迦外銷登陸成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東鳳梨釋迦因檢疫問題暫停外銷大陸後，為爭取鳳梨釋迦恢復輸陸，經過不斷的溝通及文件往返，8日迎來喜訊，陸方公布註冊(含6/20第一批公布名單)計37家包裝廠，1,288筆土地的台東鳳梨釋迦恢復輸陸。

縣長饒慶鈴表示，台東縣政府以負責任的態度，誠實面對問題，積極的從根源解決問題，朝「有害生物零檢出及農藥符合安全用藥」的標準努力，訂定鳳梨釋迦品質管理規範，落實標準化清潔作業流程，建立果實的「產銷履歷驗證」。期間培訓了530位作業人員，經過科學試驗佐證有害生物清除率高達99%以上，符合外銷所要求之品質，今獲得陸方善意的回應，讓高品質台東鳳梨釋迦重新叩關大陸市場。

9月底傳送至陸方的41家包裝廠、3584筆土地等資料，其中包裝廠計37間通過註冊，4間未通過。檢視發現果實具備「產銷履歷驗證」是關鍵，所以農民及土地取得產銷履歷驗證、檢附田間紀錄及檢驗報告者均通過審核，未通過者需補件資料。我們可以理解過去只需要好好種田的農民或者包裝釋迦的業者，要他們多做這些資料填報的工作一定會不習慣，但是若想要釋迦順利外銷，一定要符合相關要求。這個轉型的過程，將徹底翻轉鳳梨釋迦產業。為此，縣府將輔導未通過註冊包裝廠其轄下農民登錄於註冊包裝廠，持續輔導環境改善。



同時間，在外銷市場受阻期間由縣府所打開的內銷市場，包含全聯、家樂福及Mia C'bon超市等通路，仍將持續販售鳳梨釋迦。維持內銷、拓展外銷，把握每個市場，為農民爭取所有銷售機會。