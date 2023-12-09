加路蘭風景區驚見大量油汙染礁石　疑船隻偷排廢油...宜花東全中

▲台東綠島海邊日前發現大面積重油汙染，黑色濃稠油汙緊緊黏在礁石上。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、吳佩蓁／台東報導

台東綠島海邊日前發現大面積重油汙染，疑似是外籍船隻在外海偷排廢油，現在就連台東著名的富岡地質公園和加路蘭風景區海岸也發現汙染，瀝青般的黑色濃稠油汙散布在礁岩上，畫面十分驚悚，由於宜蘭、花蓮、台東以及基隆海域都陸續接獲類似通報，海洋保育署懷疑是來自同一汙染源，已著手進行調查。

台東縣環保局1日接獲通報，綠島知名景點柚子湖礁岩上發生不明來源油污染情形，經環保局人員現場了解是重油污染，範圍長150公尺、寬40公尺。沒想到，幾天後台東富岡地質公園 (小野柳)和加路蘭風景區的海岸線，也陸續發現重油汙染。

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▲台東綠島海邊日前發現大面積重油汙染，黑色濃稠油汙緊緊黏在礁石上。（圖／記者楊漢聲翻攝）



官員表示，是由厚層砂岩與薄層泥岩交互沈積，因為地質構造的變動，使得巨大砂頁岩上下倒置，珊瑚礁又覆蓋上去，海浪長年累月的侵蝕沖刷，外貌上形成規則起伏，岩層面的節理也出現非常清晰的幾何線條，呈現出造型奇特的地質現象。

官員強調，漂浮在海面上的油污雖然會被海浪帶離，不過黏著在礁石上的油污則不易消除，也使得天然的地質公園，留下難看的黑色印記，至於油汙來源，有待海洋保育署。