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弱勢少年追夢！黑潮築夢棒球隊成軍　籲讓夢延續

▲芥菜種會執行長李肇家為孩子們披上繡有名子的專屬球衣，鼓勵孩子勇敢朝夢想邁進。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會執行長李肇家為孩子們披上繡有名子的專屬球衣，鼓勵孩子勇敢朝夢想邁進。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「嘗試從孩子們喜愛的事物中，改變生命。」基督教芥菜種會附設花蓮少年之家，為協助孩子肯定自我、找回自信心，9日正式成立「黑潮少年築夢棒球隊」。花蓮少年之家主任張宏恩表示，經歷三個月的籌備和練習，孩子開始學習負責、自律的生活，期待透過棒球運動的延續，看見陪伴的價值，讓築夢的少年，未來都能展現光芒。
 
花蓮少年之家安置照顧年滿12至 18 歲的少年，他們因為家庭失功能、親人無力撫養、甚至失親失依，各自有著不同的生命故事。張宏恩說，如何幫助孩子建立自信，一直是少年之家努力的責任與方向。由於有多位少年都是學校的棒球校隊，經過大家共同討論，決定成立「黑潮少年築夢棒球隊」。
 
為了可以參與練球，孩子的行為也慢慢改變。少年之家社工徐美琴說，高二的小宇是家暴目睹兒，用暴力解決問題的方式，影響他的行為發展，但為了打球，他開始收斂戾氣、脾氣也變得溫和。小翔則是學校棒球隊員，因為豐富經驗被選為隊長，突然化身為領袖，彷彿一夕之間長大，日前在發送新手套給隊員時，他以堅定的語氣，鼓勵隊員要愛物惜福、懂得感恩，逐漸展露領導者的魅力。
 
籌備的過程中，球員們已經等不及開始練球，由少年之家的生輔老師，帶隊到三十分鐘車程外的新城國小球場，借用學校的小手套和棒球等用具，即使訓練過程艱辛，但為了能在團隊中有歸屬感、榮譽感，孩子們學會負責、自律，三個月下來，愈來愈有自信心。
 
成軍當天，基督教芥菜種會執行長李肇家特別前來，為每個孩子披上繡有名字的專屬球衣，並給予祝福與鼓勵，球員們也欣喜秀出自己專屬的手套、球棒，以及護具設備等。日前甫結束安置的小齊，目前跟著父親在營造業學習，特地遠從台北捎來祝福，為學弟們加油打氣。小齊雖然參與練球的與時間不長，卻很珍惜。

▲芥菜種會執行長李肇家為孩子們披上繡有名子的專屬球衣，鼓勵孩子勇敢朝夢想邁進。（圖／芥菜種會提供，下同）

依著教練的指導，黑潮少年棒球隊的孩子們不僅技術進步，更能獲得自信與自我肯定。
 
花蓮少年之家陪伴青少年探索、成長，期待每個結束安置的孩子，未來都能成為獨立、誠實和溫暖的人。

「黑潮少年棒球隊」運作，包括聘請教練和球具設備等，每年約40萬元經費，未來將邀請社區中的弱勢兒少一同參加。芥菜種會邀請社會大眾，一起以助人的方式傳遞愛，讓棒球隊年年延續。相關訊息請連結芥菜種會官網https://lihi3.com/0rung，或洽捐款專線02-7705-9292。

關於基督教芥菜種會
台灣第一個立案的社福機構，創辦人美國宣教士孫理蓮（Lillian R. Dickson）於1927年與丈夫孫雅各牧師來台，看見台灣人民的疾病與貧窮，便於1952年創立芥菜種會，服務包括弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等，幫助百萬人。芥菜種會秉持著孫理蓮宣教士愛神愛人的心志服務有需要的人，於2011年獲頒總統文化獎。從早期的兒少安置、原住民教育、醫療救助等各項服務，如今除了藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；更倡導知識技能的培力與分享，將「培育、成長、分享、傳承」的服務理念，擴大形成社區助人網絡，致力「自立自助，共生共好」，讓曾經的受助者也能成為幫助者，為社區兒少、青年、婦女、熟齡者提供服務。
 

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