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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆柯文哲手機半夜還是響不停　陳佩琪曝他壞毛病：被我念一頓

▲▼柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白之前討論整合，民眾黨總統參選人柯文哲被爆出未接電話，而其妻子陳佩琪則說是她把柯文哲的手機藏在棉被下，引發討論。陳佩琪9日再透露，柯文哲越來越晚回家，一回家手機又插在床頭櫃的插座充電，然後自己就一溜煙不知道跑到哪裡去，有時隔天在廚房看到泡麵紙盒的屍體，就會被她念一頓，除此之外還有個「壞」毛病，就是會跑去客廳一個人偷偷看起電視。

陳佩琪說，電視台的政論節目幾乎每台都在罵柯文哲，所以他都從後面的頻道看起，這些通常是放映一些舊電影，像周星馳的九尾狐大戰飛天貓、唐伯虎點秋香、韋小寶鹿鼎記等等，有時也會看星際大戰。 這種讓自己放鬆的方式，自己高興就好 ，只是有時晚上12點後甚至一兩點床頭櫃他的手機還是都響個不停。

陳佩琪說，前不久很多人罵她偷藏手機，「真奇怪，半夜一兩點了，先生自己在客廳做他自己覺得happy的事， 我這個做太太的難道有義務要半夜拿著他響個不停的手機去客廳拜託他接自己的手機電話？難道我是他花錢請來當24小時的祕書嗎？ 」

陳佩琪開玩笑說，誠摯地呼叫執政黨性平部主任范雲（民進黨性平部主任其實是李晏榕），請幫女性主持公道，太太跪著擦地板，那是她對自家清潔的要求，但太太半夜被電話吵到不能睡覺，難道不能維持自己睡眠權益，把手機毛毯蓋一蓋讓聲音小一點，然後自己蒙頭大睡，難道太太有義務做先生24小時的秘書，半夜不睡覺一兩點起身到客廳遞電話給先生？台灣的人妻地位這麼低啊？

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