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美議員控中國大蒜用「糞便施肥」不衛生！　北京官媒氣得跳腳

▲美國共和黨籍佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）認為，中國種植大蒜使用糞便施肥不衛生。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）指控，中國大蒜以糞便施肥和污水栽植非常不衛生恐構成國安風險，揚言將提法案予以管制，北京官媒聞訊則是氣得跳腳，並說這是戴著有色眼鏡的指控。

據史考特於個人官網發布的新聞稿，他近期致函美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），呼籲華府要重視中國大蒜不安全，原因是栽植的方法堪慮。

他說，中國大蒜不衛生使用人的糞便施肥，並栽植於污水中收成後再漂白，流入美國市面前剝離大蒜根部以呈現較佳賣相，藉此遵守美國有關預防傳染病的法律，這些烹飪部落格和家庭雜誌與YouTube的影音都有記錄。

史考特表示，由於大蒜廣泛用於烹飪和食品，這個作物的完整性和安全性對民眾至關重要，政府必須確保所有美國人及家庭的食安。

他說，如果食物不安全，就不能指望美軍保家衛國，醫生、警察、護士、教師、消防員、軍人、父母和每個美國人都期盼，政府能夠保護美國消費市場，免受有害產品和無良農作者的傷害。

史考特表示，中國大蒜市占率最高，每年進口美國的總量居各國之首，但美國國會稽核處（GAO）也發現，未繳納反傾銷和反補貼稅集中於少數商品，新鮮大蒜更是其中之一，總額超過5億美元（約新台幣156億元）。

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲微信公眾號「牛彈琴」認為，這是戴著有色眼鏡的指控。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發文稱，中國大蒜怎麼就不衛生了？什麼事都扯上意識形態，並說史考特於個人官網發布的新聞稿，果然是一封戴著有色眼鏡的信函。

牛彈琴引述英國廣播公司（BBC）今天的報導，致力於科普的加拿大麥基爾大學（McGill University）科學與社會辦公室表示，目前沒有證據可佐證，中國栽植大蒜以糞便施肥。

牛彈琴引述BBC的報導還說，麥基爾大學2017年曾發表的文章指出，不論如何，這也沒甚麼大不了，因為人和動物的糞便都是有效肥料，拿這些糞便施肥農作物，乍聽之下不是那麼討人喜，卻比想像的更安全。

但是根據美國自由亞洲電台（RFA）2011年的報導，來自山東的張軍，2010年7月因徵地糾紛蒙冤上訪，無辜被關到精神病院2個月，之後又再被當局捉到看守所，拘留7日。

張軍說，入獄才知道，產自山東的知名金鄉大蒜，居然是由囚犯生產，看守所內，人不如奴隸，如果一天剝不完40斤（約20公斤），還得慘遭刑具侍候。

他表示，中國雖是全球的大蒜生產工廠，搶占日本、韓國、歐美市場，但監獄生產的剝皮大蒜，用的是廁所水，並說因牢房廁所沒有隔離，大便和小便池就是剝蒜、沖蒜的地方。

即因如此，史考特堅稱，商務部必須「立即啟動適當的調查，以確定涉案進口產品對國家安全的影響」，同時將提「污水大蒜進口法」和「污水大蒜進口關稅法」，以解決中國大蒜衍生的栽植和食安疑慮。

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