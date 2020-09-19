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美參議員提「防止台灣遭侵略法案」！　授權總統武力協防台灣

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▲▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）和尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

在中國對台持續軍事脅迫之際，美國聯邦參議員史考特提出「防止台灣遭侵略法案」，授權美國總統在中國武力犯台時得動用武力防衛台灣，法案也鼓勵美國總統與國務卿訪台。

共和黨籍的史考特（Rick Scott）透過新聞稿表示，已經在昨天正式提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），法案內容與聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）於7月底提出的同名法案內容一致。

史考特指出，這項法案進一步強化美台關係，也增強台灣對抗共產中國侵略的能力。

數個月來史考特多次呼籲中共停止霸凌人權、履行香港自治承諾，並結束對台灣的施壓行動。他指出，共產中國持續威脅美國的重要盟友，不僅威脅台灣人民，也威脅美國與全球盟友，美國必須竭盡全力阻止共產中國對和平的民主力量使用武力，「防止台灣遭侵略法案」體現美國對台灣與對自由民主重要性的承諾。

法案給予美國總統有限國防授權，在台灣遭受中國的直接武力襲擊、中國藉武力奪取台灣實質管轄領土，以及台灣人民或軍人遇害或生命遭逢威脅等情況下，美國總統有權動用武力，並採取總統認為的必要與適當措施，確保並捍衛台灣免遭武力襲擊。法案也要求中國放棄使用或威脅使用武力犯台。法案訂有5年落日條款。

法案國會意見建議美國總統在法案生效後盡快發出公開聲明，指出保衛台灣免受中國行為影響是美國政策。此外，在法案生效180天內，美國國防部長需協同國務卿與其他相關聯邦機構首長，應尋求與台灣政府及其他志趣相投安全夥伴間建立年度區域安全對話。

法案也建議舉行美台聯合軍演，以及災難與人道救援聯合演習。國會意見也建議台灣配置更多國內資源於提升自我國防實力，包括取得強化不對稱國防實力武器、改革台灣後備體系，以及美台加強合作以強化台灣網路能力。

在美台高階互訪上，法案鼓勵美國總統或國務卿赴台與台灣總統會晤，並歡迎台灣總統在美國國會發表演說。法案也敦促美國貿易代表在法案生效後180天內，與台灣就雙邊貿易協定展開協商。

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