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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美參議員史考特抵台訪問3天　總統府：持續深化台美關係

▲▼邁阿密前鋒報獲得普立茲突發新聞獎。（圖為美國參議員史考特（Rick Scott）先前拿該報報紙開記者會畫面／達志影像／美聯社）

▲史考特（Rick Scott）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）於7日下午抵達台灣，展開至7月9日，為期3天的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，總統府除表達誠摯歡迎之意，蔡總統也將在7月8日上午於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，史考特參議員是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率領孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）等，共6位重量級參眾兩院議員訪台，以及5月底聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）造訪後，今年第8位台來訪問的美國國會議員，充分展現美國國會對台灣的堅定支持。

張惇涵說，此行為史考特參議員首次訪問台灣，但史考特參議員長期對台灣高度友好，並且數次於美國國會提出友台議案。包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act）等。

張惇涵表示，尤其在今年4月間，史考特參議員拜訪我國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪我國駐立陶宛代表處的美國國會議員，也代表美國國會以實際的行動，具體支持台灣與立陶宛深化合作關係。

張惇涵表示，而在今年5月間，史考特參議員更是參與聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請拜登總統將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），並且兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）聯名函等，是美國國會支持台灣的重要力量。總統府也期待，透過此行的面對面交流，能夠持續深化台美關係，並推進各項領域的合作夥伴關係。

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