「礦區房子沒特權」！　賴清德憶母哽咽：從小媽媽為繳房屋稅傷腦筋

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨（8日）接受電視節目專訪，訪問過程中，萬里老家違建爭議再度被提起，賴清德表示，新北萬里老家的房子是礦區的房子，「礦區的房子沒有一間有特權」，接著，賴清德哽咽透露，兒時常看到母親曾為了繳房屋稅而傷腦筋，所以他們家是有繳房屋稅的，「後來為什麼沒有繼續開立稅單，我也不知道」。

媒體人尚毅夫在節目年代《新聞面對面》中指出，賴清德過去在處理黨內爭議時，設定的道德標準都很高，那麼根據新北市工務局寄給國民黨立委參選人林國春的資料中，判定賴清德萬里的老家是「既存違建」，他因此想尋問賴清德，要怎麼回應社會大眾在這件事上的質疑？

賴清德說，自己的態度就是依法辦理，該怎麼樣做就怎麼樣做，「新北市政府做的任何裁定，我們都接受、配合」。

此外，賴清德說明，「礦區的房子沒有一間有特權，反而是滿屋子的辛酸」，因為礦區的房子，普遍都是在《區域計畫法》通過之前就存在，也就是通通都是合法的房子。

然而，賴清德提到，因為《區域計畫法》通過之後，礦區的房子被禁限建，即便在77年礦權廢除之後，中央或地方政府都沒有妥善去處理礦區民眾居住權的問題。

針對萬里老家未繳稅的爭議，賴清德表示，「只要政府開立的稅單，我們家全部都有繳」，早期因為土地是礦主的，所以他們是繳房屋稅。

講到這裡，賴清德便哽咽透露，小時候媽媽要繳房屋稅，媽媽為了這件事情常常在傷腦筋，所以他們家是有繳房屋稅的。「後來為什麼沒有繼續開稅單，這我也不知道」。

▲民進黨總統參選人賴清德在節目《新聞面對面》中，談及萬里老家爭議時憶母哽咽。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

賴清德強調，近日有收到新北市政府要他們重新申報房屋稅，他也委託了專業人士提出申請，「只要新北市政府核定，那我們一定會繳」。

至於，土地稅的部分，賴清德說明，因為是礦主的土地，原本的礦主是不願意分割土地賣給他們的，所以，過去幾十年的時間，都是礦主在繳田賦，後來到90幾年，礦主的產權易主給新的地主，新的地主則願意分割土地賣給礦區有需要的民眾，因此，那時候才會修繕已經老舊的房子。

賴清德再次強調，萬里老家跟最近其他政治人物佔有國產地的案例是不一樣的，同時，賴清德也藉過去擔任台南市長的經驗表示，只要透過區域計畫通盤檢討，或提出地目重新編定的專案送審內政部，就可以來解決萬里老家的問題。

最後，賴清德呼籲，希望新北市政府能夠本於職權，來解決礦區民眾居住權的問題，他也不希望新北市政府給予自己特殊待遇，但也不希望自己的老家，被新北市政府特別對待，只要公平依法行政就可以了。