美麗島民調／侯康配緊追賴蕭配差5百分點　柯盈配止跌回到17.3％

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝賴清德臉書、記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》9日公布第86波最新追蹤民調，選情出現微妙變化，根據數據顯示，賴蕭配跌破四成來到37.8%、侯康配上升至32.6％、柯盈配則止跌回升到17.3％，若和政黨傾向交叉分析，民進黨、國民黨都已經鞏固9成政黨支持者，而民眾黨支持者有83.1％支持柯盈配、12％支持侯康配，顯示有部分支持者仍在藍白之間游移。

根據美麗島公布最新民調，賴蕭配跌2個百分點來到37.8%、侯康配上升1.5個百分點至32.6％、柯盈配則止跌回升3個百分點到17.3％，三方差距正在拉近。

▲美麗島今（9日）公布2024總統大選最新民調。（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

若和政黨傾向交叉分析，民進黨支持者有93.3％挺賴蕭配，國民黨支持者已有92.3％支持侯康配、僅4.3％支持柯盈配，泛藍已盡數回歸，民眾黨支持者則有83.1％支持柯盈配、12％支持侯趙配，顯示有部分支持者仍在藍白之間游移。

若和行政區交叉分析，則賴蕭配在雲嘉南高屏等南部區域領先都超過20個百分點，相當懸殊，而柯盈配在全台各縣市都落居第三，僅柯文哲大本營台北市超過2成，侯康配則在桃竹苗、基宜花東澎金馬等區域有顯著領先。

該民調由戴立安負責問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。



調查期程自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調，2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。本次調查時間2023年12月6日至8日為追蹤民調第86波。

抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比 分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。

樣本規模為2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。樣本代表性與加權則採用「比例估計法」。