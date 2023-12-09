北一女師稱課綱刪文言文「無恥」　賴清德：課綱是原則性指引

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

北一女老師區桂芝批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」，因而是無恥課綱，引起爭議。而國民黨總統參選人侯友宜也立刻跟進，表示當選後將召開教育國是會議。對此，民進黨總統參選人賴清德9日受訪時表示，課綱是原則性指引，書商編寫教科書時也會跟第一線工作老師交換意見，不盡然馬上跟課綱劃上等號，這部分值得再去了解。

賴清德今上午出席苗栗縣立委候選人康世明競總成立大會，並接受媒體聯訪，對於媒體詢問北一女國文老師議題，賴清德回應，中間應該存有相當不同意見，課綱是原則性指引，教科書編寫時可以決定使用什麼內容，就他了解，書商編寫教科書時也會跟第一線工作老師交換意見。

賴清德指出，若進一步深入瞭解的話，書商會參採第一線教學老師的寶貴意見，不盡然馬上跟課綱劃上等號，這部分值得再去了解。

對於區桂芝批評教育部108課綱是無恥課綱，且不滿大量刪減文言文，引發各界熱議。教育部昨天表示，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐，且取材範圍擴大至兼具時代特性與各項經典。108課綱也並未廢棄文言文，文言文課數比率符合3年平均35%至45%規定。