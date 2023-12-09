趙少康批108課綱　「搞得很多文章我不覺得有資格作教科書」





▲趙少康9日替鍾小平站台並於會前受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前批108課綱大量刪除文言文，不教明末清初文人顧炎武的〈廉恥〉，因而是「無恥課綱」，引起討論。對此，國民黨副總統參選人趙少康今（9日）批評，好的文章不用，只為了去中國化；趙更說，現在搞得很多文章，「我看來看去，我也不覺得他們有那個資格去作為教科書，讓學生去念」。

趙少康9日上午出席「侯友宜、鍾小平聯合競選總部成立大會」，會前受訪被問有關108課綱刪〈廉恥〉的看法。趙少康說，文言文、 唐詩宋詞都是千錘百鍊留下來的，幾萬的詩詞歌賦留下那幾篇幾首，像現在常常會引用〈廉恥〉中的「士大夫之無恥，是謂國恥」、北宋文人范仲淹〈岳陽樓記〉的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，這是給很多從政之人的一種勉勵跟鼓勵，結果都刪了，且這是人生很重要的精華萃練，但都沒有了。

趙少康表示，現在搞得很多文章，「我看來看去，我也不覺得他們有那個資格去作為教科書，讓學生去念」，好的文章不用，只為了去中國化，難怪鴻海創辦人郭台銘跟他說，兒子進中學還小學，連岳飛是誰都不知道。

趙少康提及，前陣子他說替國民黨總統參選人侯友宜打天下，像趙子龍，但有人說趙子龍輔佐阿斗，這就是歷史沒有讀通，趙子龍是幫劉備打天下，是輔佐劉備，只是救阿斗。過去大陸文革毀壞文化，現在變成台灣要毀滅文化，大陸反而重新振興，兩邊至少要知己知彼，兩邊這麼近，貿易關係頻繁，都不了解對方，對台灣也不見得是好事。

108課綱相較101課綱，推薦選文新增了2篇台灣古典散文，分別是日治時代作家洪繻的〈鹿港乘桴記〉和女作家張李德和的〈畫菊自序〉；而108課綱中刪除了17篇選文，遍及先秦時代到近代，包括〈勸學〉、〈漁父〉、〈蘭亭集序〉、〈岳陽樓記〉、〈醉翁亭記〉、〈廉恥〉、〈台灣通史序〉等。