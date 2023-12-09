與賴士葆「情同兄妹」！　盧秀燕揭2故事：賴不當啞巴立委

▲盧秀燕替賴士葆站台助講。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕今（9）日到北上為同黨籍立委賴士葆助選，盧秀燕上台時稱賴士葆「阿葆」並表示自己與賴士葆情同兄妹，與賴在立法院一起當了6屆的立委，在致詞時提了兩件賴士葆在立法院的故事，認為賴敢講、敢發聲，不會當啞巴立委，永遠為人民護航，明年立委選舉一定要讓他高票連任。

盧秀燕說，他都叫賴士葆「阿葆」，跟他交情很好，這次來幫賴士葆站台不只是因為私交好，在立法院也一起當了六屆的立委同事、情同兄妹，每次她選舉，賴士葆也會特別從台北到台中替她站台、拉票、助選。

盧秀燕說，她在立法院當過多年立委，對立法院很熟悉，哪些委員很認真，哪些打混、有些為民把關發聲，哪些護航政府，她都看得一清二楚。盧接著說了兩個賴士葆的小故事，台灣之前為了加入WTO，導致當時米酒一瓶原本20幾塊，一下變成1、200塊，當時她與賴士葆都在財政委員會，他們兩個在想，一瓶米酒漲這麼多，家庭主婦煮燒酒雞有時候就要用到兩瓶，這樣酒錢就要2、300元。

因此，盧秀燕與賴士葆在思考該如何幫助民眾，後來兩人決定修正法案，把米酒分為兩種，一種是料理米酒、一種是純米酒，進而讓米酒降稅，這就是賴士葆的政績，他心心念念都是民眾的權益、經濟。盧秀燕也開玩笑說，現在可以吃到好吃的麻油雞、燒酒雞、薑母鴨，心理就要想到賴士葆。

盧秀燕接著講第二個故事，這幾年民進黨倒行逆施，要民眾吃萊豬、吃核食、巴西蛋，用這些來交換外交，但是外交國家有增加嗎？國際組織有增加嗎？完全沒有，賴士葆因此也在這當中大力疾呼，告訴政府不可以用人民健康來交換，重點是也交換不到。

盧秀燕大讚賴士葆，是敢講的立委，講到他嗓子都啞了，因為他在立法院沒有護航，沒有當啞巴立委，他為人民護航，他是最績優、最好的委員，這次一定要讓他繼續連任，為人民、國家、文山區發聲。