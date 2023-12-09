柯文哲酸賴清德萬里造勢「羞愧哭」　賴親曝落淚原因：非常感動

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨批民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建，總統候選人柯文哲更酸賴回萬里造勢時「羞愧哭」。對此，賴清德9日受訪時回應，昨天回到故鄉看到老師、同學、親朋好友特別是長輩，甚至宮廟主委還有里長都來，非常感動，不禁流下眼淚，不是因為房子或其他緣故。

對於老屋爭議，賴清德表示，已經針對房子多次說明，再次強調依法行政，法律上應該怎麼做就怎麼做，不必要有特別待遇跟特殊對待，只要依法公平就好。只要政府有開立稅單通通都有繳，不管是房屋稅還是其它稅賦，不知為何新北市府說找不到稅籍，因為確實有繳，是否因為門號整編結果一時查不到？可以請市府再查察。

賴清德指出，新北市府說要繳地價稅，已經繳納，房屋稅部分也在期限內提出申請，一切都坦然面對，該繳的稅金都有繳，只要政府開立稅單，不管過去或未來通通都有繳也通通都會繳。

對於回到萬里造勢時落淚，被柯文哲酸是羞愧哭，賴清德表示，自己從政是從台南開始，政治生命是台南市民支持他才能開啟，而個人出生地在萬里，他生長於此，一切都是從萬里開始。

賴清德指出，昨天回到故鄉看到老師、同學、親朋好友特別是長輩，甚至宮廟主委還有里長都來，非常感動，不禁流下眼淚，不是因為房子或其他緣故。