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社會 社會焦點 保障人權

起底涉詐國光海溝女神！曾秀「胸部頂桌」撩男　喊女生心機靠性感

記者黃翊婷／綜合報導

曾上過綜藝節目「國光幫幫忙」並被封為「海溝女神」的江姓女網紅（27歲），因涉嫌擔任詐騙集團的面交車手，8日被台中地檢署提起公訴。江女的臉書自封正能量女孩，還將過去上節目的影片設為置頂，當時她聲稱女生的心機就是要靠性感，如果和男生去約會，會把刻意用胸部頂著桌子，或是在桌下用腳撩撥對方。

國光「海溝女神」涉詐騙。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

▲江女曾被封為「海溝女神」，如今卻因為涉及詐騙被逮。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

台中地檢署調查，黃姓男子在台中市七期豪宅設立「戀愛公寓」詐騙機房，與長相甜美、身材姣好的公關女子合作，讓她們當「面交車手」，再用這些正妹的照片當誘餌，在交友軟體上鎖定30歲以上且有經濟基礎的男性作為搭訕目標，接著交由詐騙機房內的男性成員依據教戰守則，假扮女子對目標噓寒問暖，合作女公關也會配合提供各種生活照和預錄問候語音檔，增加「逼真感」。

▲▼ 海溝女神 。（圖／台中市調處提供）

▲詐團會請合作女公關提供生活美照。（圖／台中市調處提供）

專案小組在今年9月查獲主嫌黃男的詐騙機房，估計全台共有超過百名男子受害。值得注意的是，在被逮的15名詐團成員中，27歲的江姓女子曾上過綜藝節目「國光幫幫忙」，並獲得「海溝女神」稱號。

而在江女的臉書上，她自稱正能量女孩，還將過去上節目的影片設為置頂，當時她在節目上聲稱，女生的心機就是要靠性感，並當場示範，如果和男生去約會，她會把刻意用胸部頂著桌子，或是在桌下用腳撩撥對方。

國光「海溝女神」涉詐騙。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

▲江女曾在節目上傳授約會技巧。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

檢方8日偵結此案，並依詐欺等罪嫌提起公訴，另外還向法院聲請宣告沒收查扣的不法所得現金200多萬元及名牌包、名牌手錶、手機等物。目前，包含江女在內的15名詐團成員皆被檢調拘捕，其中13人已被法院裁定羈押。

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