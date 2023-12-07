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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜批打詐不力　行政院：已查扣不法所得40.5億、返還被害人超過4億

▲台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲政府積極打擊詐騙。（圖／記者林東良翻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜7日召開「火網打詐、重刑轟詐」記者會，質疑政府打詐成效。對此，行政院打擊詐欺辦公室說明相關打詐成效，強調已查扣不法所得金額達40.5億、被告返還被害人所受損害金額超過4億，顯具成效。打詐辦強調，編列相關預算以提升科技辦案能力確有其必要性，絕無輿論所指慷納稅人之慨、恣意撒幣之情，政府將就「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向持續精進，發揮「前端阻卻，後端查緝」目標，減少受害者。

行政院表示，感謝各界關心政府正在進行中的打詐工作，並提供許多建議，從反映當中，可以了解到各界對政府打詐工作的進度非常重視，而打擊詐欺犯罪需要全民一同參與，本院也非常歡迎各界一起加入打詐工作的行列。

打詐辦指出，政府自112年6月即已推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，整體策略指導思維為「1合、2清、3減、4面」，其中「1合」強調打詐要「合而為一」的精神，除跨部會、跨部門、跨領域的合作外，也尋求跨國的國際合作與經驗分享。

在源頭管理方面，國家通訊傳播委員會從源頭攔阻國際詐騙來話1,683萬通、攔阻詐騙簡訊731萬則，並要求電信業者落實加強門號申辦審核，拒絕不符KYC的企業客戶申辦電信門號；金融監督管理委員會針對違法投資廣告訂定實名制及下架機制，累計下架違法投資廣告計有9,972件。

數位發展部自今年6月起，鼓勵電商業者導入「物流隱碼防護機制」，將宅配訂單上的收貨人電話號碼轉為代碼，減少個人資料外流機會，並建立「111政府專屬短碼簡訊平臺」，使民眾易於辨識政府簡訊，113年1月該簡訊平臺服務將透過共同供應契約上架，包括台灣自來水公司及台灣電力公司等國營事業也是採購適用機關，未來可避免發生不肖分子冒用水電帳號詐騙案件，確保民眾權益。

打詐辦指出，在攔阻詐騙金流部分，藉由各家銀行臨櫃關懷客戶提問及圈存止扣機制，攔阻金額更高達61.51億元；此外，今年6月修正通過的《洗錢防制法》，則從源頭阻斷人頭帳戶，防制不法犯罪集團收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，充分展現公私協力打擊詐欺之決心。

在懲詐查緝面向，自打詐行動綱領1.5施行迄今，查獲電信詐欺集團1,601件、查扣不法所得金額達新臺幣40.5億元，均較同期為高；透過偵審移付法院和調解，由被告返還被害人所受損害金額，逾（新臺幣）4億元，已具成效。

有關打詐行動綱領1.5預算部分，打詐辦說明，包含原定112年、113年年度預算以及因應打詐行動綱領1.5所增編13億預算，預算項目標載「設備、場地整修」文字，係因軟硬體設備與所存放之場地無法驟然分割，為歸納統計方便使然。

而打詐行動綱領1.5所編列「設備、場地整修」相關費用係為法務部及內政部警政署2部會，合計編列約6億4千萬元，細究項目均為提升打擊詐欺犯罪工作效能，所添購之科技偵查設備，未編列任何場地整修費用。

打詐辦強調，編列相關預算以提升科技辦案能力確有其必要性，絕無輿論所指慷納稅人之慨、恣意撒幣之情，政府將持續依照打詐行動綱領1.5之策略目標，就「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等四面向持續精進，從法律面和技術面減少通信流及加重詐欺刑責，發揮「前端阻卻」及「後端查緝」之效用，以減少受害者，掃除詐騙集團。

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