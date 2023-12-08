　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

于美人出聲力挺區桂芝：沒發聲是因為大家在忍耐

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲區桂芝批評108課綱「無恥課綱」。（圖／翻攝自臉書）

記者柯振中／綜合報導

北一女教師區桂芝批教育部108課綱為「無恥課綱」，掀起了軒然大波，她也因此受到許多撻伐。對此，對此，無黨籍台北市中正、萬華區立委參選人于美人出聲力挺，指出區桂芝老師的批判令人激賞，「莫欺國中無人，高手在民間，只是沒有發出聲音，因為大家在忍耐！」

于美人表示，區桂芝老師對於108課綱振聾發聵的批判，令人感到激賞，「莫欺國中無人，高手在民間，只是沒有發出聲音，因為大家在忍耐！」而聽完區桂芝老師的批判，也讓她想起仰慕的作家「唐諾」所寫的《我播種黃金》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

于美人也節錄了《我播種黃金》書中，261頁的兩段文字，與民眾們一起分享。節錄段落如下：

「想到自己親身經歷的台灣解嚴前後⋯⋯那種誤打誤撞的寬容，不得已的寬容，人可以大大喘息，可以心無罣礙的思索談論，可以多少累積些好東西以抵抗來日的風暴！」

「今日人們急著修改歷史記憶；好迎合新的掌權者，把它說成如極權、如暗黑長夜，但歷史所記得的那段，絕對是遠比日後民進黨當政更寬容，更無禁忌的歲月！」

于美人還說，區桂芝老師特別提到柳宗元的《始得西山宴遊記》，這篇作品是作者被貶到永洲後的第一篇遊記，同樣也是山水遊記的典範之作。

于美人說，柳宗元寫永洲西山之怪，堅持不與小土丘（小人）為伍，最後透過物我兩忘的境界，讓人格精神與宇宙自然融合為一，擺脫官場得失與名利的枷鎖，雖然不曉得柳宗元走到生命盡頭時是否有得到解脫，但這些挫折無疑是增加了生命的厚度、擴展人格的廣度，「是啊～人生很難，一個人要如何符合他人的期待、同時又不壓抑自我呢？」

于美人補充，柳宗元是唐宋古文八大家之一，家勢十分顯赫，年輕時仕途得意，但因為參加政治改革，失敗後被貶官，先被貶到邵州，途中又罪加一等，貶到更加偏遠的永洲。

柳宗元長期受到流放，柳母也因此大受打擊，第二年就不幸去世，讓柳宗元內疚到想自盡，在永州待了10年以後，又被改授柳州，人生官場不得意，但仍持續讀書、寫作，最後成為文學大家。

于美人提到，柳宗元謫居永州時，還曾經寫過知名的五言絕句《江雪》，大家也應該都還記得，這名世上最孤獨的簑笠翁。《江雪》的詩句如下：

千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。

孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。

據了解，于美人畢業於東吳大學中文系，曾是南陽街上的國文補教名師，教導過許多學子。

 
ET快訊
25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」：有女友的男生46個
目標160公里！　孫易磊飆破個人新高：沒有特別感覺
于美人出聲力挺區桂芝：沒發聲是因為大家在忍耐
誤判引起全場噓聲　曾仁和還原現場：明明是out！
差點再見安打當英雄　拿莫．伊漾：球運不好
快訊／恐怖男25刀砍死「芭樂公主」　檢向地院聲請羈押
大樂透連2期「頭獎一注獨得」！2幸運兒變億萬富翁

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

于美人出聲力挺區桂芝：沒發聲是因為大家在忍耐

研究：看電影有助宣洩、減少孤獨感

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」：有女友的男生46個

平溪童沒錢看牙天天吞止痛藥！媒體人：舒適圈限制對貧窮的想像

網傳台南噁醫偷拍「男女病患」下體照發推特　臺南醫院率先否認

批108課綱「無恥」掀風波　區桂芝晚間再發聲：老師只是引路人

不只蛋餅！台人超愛「傳統早餐」＝血糖炸彈　營養師曝恐怖熱量

沒跟男友壞壞過！妹子卻想去「情趣按摩」　全場看傻：頭頂綠綠的

清大退休教授李怡嚴畢生積蓄8500萬　全數捐給清華大學

績優公廁獎！中油「加油站類」獎項全包　池上「這」廁所最有特色

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

台灣神明多怎麼拜霧薩薩！ 小編帶「鉛筆」揭靈驗攻略

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

于美人出聲力挺區桂芝：沒發聲是因為大家在忍耐

研究：看電影有助宣洩、減少孤獨感

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」：有女友的男生46個

平溪童沒錢看牙天天吞止痛藥！媒體人：舒適圈限制對貧窮的想像

網傳台南噁醫偷拍「男女病患」下體照發推特　臺南醫院率先否認

批108課綱「無恥」掀風波　區桂芝晚間再發聲：老師只是引路人

不只蛋餅！台人超愛「傳統早餐」＝血糖炸彈　營養師曝恐怖熱量

沒跟男友壞壞過！妹子卻想去「情趣按摩」　全場看傻：頭頂綠綠的

清大退休教授李怡嚴畢生積蓄8500萬　全數捐給清華大學

績優公廁獎！中油「加油站類」獎項全包　池上「這」廁所最有特色

大谷翔平爭奪戰結束？傳將宣布落腳處　藍鳥隊可能性升高

Mini Cooper SE新增JCW車型！馬力不變　內外升級變更帥

勇士選懷斯曼錯過「新控球之神」　王朝推手遺憾：早該察覺

隱形大地主！澎湖「望安鄉」全台有上萬筆土地

誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好

中華隊明天擊敗菲律賓　晉級亞錦賽冠軍戰　

埔榮康芯家園推麻將復健術　住民每天自動集合還約定輸家才藝表演

桃園力推東南亞友善觀光　導入「旅宿新住民培力」

2023桃園市閩南語說故事比賽　27名學生獲獎12／8頒獎

48歲謝金燕近照太漂亮！　網挖「16歲素顏」認證：屌打一堆人

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」逼退

生活熱門新聞

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

傳台南噁醫拍病患下體發推特　臺南醫院率先否認

0.5度「武嶺的芙莉蓮」本尊被神出！清晰照暴動了

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

快買威力彩！「3生肖」有機會一夜致富

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

週末「高壓迴流」微熱　下週北台降溫2區有雨

日本北海道巴士車禍！6名台灣人傷勢曝光　觀光署：自由行旅客

更多熱門

相關新聞

批108課綱「無恥」掀風波　區桂芝晚間再發聲

批108課綱「無恥」掀風波　區桂芝晚間再發聲

北一女國文老師區桂芝近日痛批，108課綱大量刪除文言文，是「無恥課綱」，掀起了大量社會討論。對此，區桂芝8日再度回應，她從沒說過廉恥是靠著背誦就能進行的，教師只是引路人，但如今連文本都消失的話，會失去教導學生的重要依據。

北一女師轟課綱「無恥」　學者指推論莫名其妙：她缺乏邏輯訓練

北一女師轟課綱「無恥」　學者指推論莫名其妙：她缺乏邏輯訓練

師轟課綱無恥　學團：不符合多數學生感受

師轟課綱無恥　學團：不符合多數學生感受

課綱遭批「無恥」　教長：從未廢止禮義廉恥「論語也教品德修養」

課綱遭批「無恥」　教長：從未廢止禮義廉恥「論語也教品德修養」

「向北一女國文老師致敬！」　馬英九譏教育部

「向北一女國文老師致敬！」　馬英九譏教育部

關鍵字：

于美人區桂芝北一女108課綱無恥課綱

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

魚屍綿延1km！北海道上萬條死沙丁魚沖上岸

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面