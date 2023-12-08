于美人出聲力挺區桂芝：沒發聲是因為大家在忍耐

▲區桂芝批評108課綱「無恥課綱」。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中／綜合報導

北一女教師區桂芝批教育部108課綱為「無恥課綱」，掀起了軒然大波，她也因此受到許多撻伐。對此，對此，無黨籍台北市中正、萬華區立委參選人于美人出聲力挺，指出區桂芝老師的批判令人激賞，「莫欺國中無人，高手在民間，只是沒有發出聲音，因為大家在忍耐！」

于美人表示，區桂芝老師對於108課綱振聾發聵的批判，令人感到激賞，「莫欺國中無人，高手在民間，只是沒有發出聲音，因為大家在忍耐！」而聽完區桂芝老師的批判，也讓她想起仰慕的作家「唐諾」所寫的《我播種黃金》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

于美人也節錄了《我播種黃金》書中，261頁的兩段文字，與民眾們一起分享。節錄段落如下：

「想到自己親身經歷的台灣解嚴前後⋯⋯那種誤打誤撞的寬容，不得已的寬容，人可以大大喘息，可以心無罣礙的思索談論，可以多少累積些好東西以抵抗來日的風暴！」

「今日人們急著修改歷史記憶；好迎合新的掌權者，把它說成如極權、如暗黑長夜，但歷史所記得的那段，絕對是遠比日後民進黨當政更寬容，更無禁忌的歲月！」

于美人還說，區桂芝老師特別提到柳宗元的《始得西山宴遊記》，這篇作品是作者被貶到永洲後的第一篇遊記，同樣也是山水遊記的典範之作。

于美人說，柳宗元寫永洲西山之怪，堅持不與小土丘（小人）為伍，最後透過物我兩忘的境界，讓人格精神與宇宙自然融合為一，擺脫官場得失與名利的枷鎖，雖然不曉得柳宗元走到生命盡頭時是否有得到解脫，但這些挫折無疑是增加了生命的厚度、擴展人格的廣度，「是啊～人生很難，一個人要如何符合他人的期待、同時又不壓抑自我呢？」

于美人補充，柳宗元是唐宋古文八大家之一，家勢十分顯赫，年輕時仕途得意，但因為參加政治改革，失敗後被貶官，先被貶到邵州，途中又罪加一等，貶到更加偏遠的永洲。

柳宗元長期受到流放，柳母也因此大受打擊，第二年就不幸去世，讓柳宗元內疚到想自盡，在永州待了10年以後，又被改授柳州，人生官場不得意，但仍持續讀書、寫作，最後成為文學大家。

于美人提到，柳宗元謫居永州時，還曾經寫過知名的五言絕句《江雪》，大家也應該都還記得，這名世上最孤獨的簑笠翁。《江雪》的詩句如下：

千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。

孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。

據了解，于美人畢業於東吳大學中文系，曾是南陽街上的國文補教名師，教導過許多學子。