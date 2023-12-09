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108課綱刪減文言文　課審委員憶討論經過：投票2輪才決定比例

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠8日表示，108課綱、教育部從未廢棄禮義廉恥，希望學生有思辨的機會，而非固守背誦教條或背誦課文。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」。當初參與審議108課綱的課審大會委員說，文言比例經折衝表決定案，15篇推薦選文是為讓出版社編書有依據。

北一女中教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦活動中發言，批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，批評108課綱是無恥課綱。區桂芝的發言影片在社群網路引發討論。

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在108課綱之前，普通高中國文的文言文比例為45%到65%。108課綱最大變革是減少必修時數、增加選修，方便學生適性學習。

在這樣的背景下，各科時數普遍被砍，國文科能教的課文數相應減少，課審會高中分組一度建議將文言比例降到30%以下，引發社會議論。最終在民國106年9月課審大會，經過2輪投票，才決議文言比例為35%到45%。

當年經歷「文白之爭」的課審大會委員李雅菁接受中央社電訪表示，108課綱的特色是多元選修，強調素養導向，文白比例本不是太重要，即便全部都文言文，學生不願意學、沒興趣也不想懂，也無法達成教育目標。不過當時社會有很多不同聲音，經過一番折衝後，才以表決的方式敲定文言比例。

區桂芝所提的刪除顧炎武「廉恥」，是來自舊課綱原訂有30篇核心選文（廉恥為其中之一），108課綱減少為15篇推薦選文。根據教育部紀錄，考量選文要包含不同時代（每個時代3篇）、不同文類，因而有所取捨，當時被刪除的還包括「典論論文」、「岳陽樓記」等；台灣文學則有2篇替換，由「台灣通史序」、「裨海紀遊」，換成「鹿港乘桴記」、「畫菊自序」。

李雅菁提到，當時審議時，一度有委員認為乾脆連15篇都不要列，讓出版社自行挑選。但多數委員認為還是要有範文，免得大家亂挑、遍地開花。

至於15篇要選哪幾篇，李雅菁回憶，主要是尊重研修小組專家的意見，課審大會只是訂出大方向。例如技職重視技藝學習，選文要與普通高中有差異，像是「天工開物」就很適合技職。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良也擔任課審委員，他回憶，當時文白之爭吵了很久，最終比較能說服大家的論述，是回歸108課綱的「素養」精神。課綱畢竟只是1個架構，教學現場仍保有一定彈性，教師如果覺得需要，也可多補充閱讀文本。

侯俊良提到，15篇推薦選文的目的，是讓製作教材者有一些依據，沒有框死。畢竟要教導禮義廉恥等價值觀念，本就可從很多文章切入，沒有說一定要哪一篇。

1名不願具名的高中國文教師認為，15篇選文主要是為了升學考試有依據，學生精讀這15篇，至少能拿到一定的分數，否則每家出版社的課文都不一樣，學生會無所適從。

這名教師也提到，每隔一段時間，就會有108課綱刪除哪些課文的討論出現，包括說課綱無廉恥，也包括說「唐宋八大家」都沒了。其實舊課綱的30篇核心古文，高中多半還是會提到，或發給補充教材，畢竟都是經典的文章，學生寫考古題時也經常碰到。

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