黑熊學院沒有部隊跟槍　沈伯洋澄清謠言：我們比較怕被「吊路燈」

▲沈伯洋8日出席黑熊學院成果與展望公佈記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

黑熊學院院長沈伯洋今（8日）澄清4項針對該學院的謠言，強調黑熊學院沒有部隊、沒有槍，推出的產品並非淘寶貨，也沒有教人「吊路燈」（私刑），沈伯洋還打趣說：「我們應該比較害怕被別人『吊路燈』才對 。」

黑熊學院8日舉行年度成果與展望公佈記者會，會中沈伯洋針對外界對該學院的誤解進行澄清。對於黑熊學院被說是民兵部隊，沈伯洋說，這很明顯是非常大的誤解，黑熊學院沒有部隊，但很擅長辦萬人民防園遊會，由親子參與，讓小孩從小就認知民防重要性，包含包紮、如何保護自己，畢竟以民間防衛來說，最重要是怎麼活下去 ，這才是黑熊學院最主要傳達給民眾的。

有關黑熊學院教民眾拿槍上戰場說法，沈伯洋指出，「我們不會直接發槍，也沒有槍，這不是我們在做的事情」，但做了大量救護訓練及要怎麼生存的避難包。針對黑熊學院被說賣淘寶貨，沈伯洋說，這謠言製作非常簡單，只要每次黑熊學院推出一個新商品，有人就會在淘寶上找一張照片放在旁邊，說黑熊學院賣淘寶貨，「澄清到我們已經沒辦法再澄清」，不管什麼產品，都是台灣製造、都有合格證明。

沈伯洋說，很多人說黑熊學院在提倡私刑、教人「吊路燈」等，這不是他們在做的事情。沈打趣說，「我們應該比較害怕被別人『吊路燈』才對」，但黑熊學院有教受傷時如何固定等。

沈伯洋表示，不管怎樣，說台灣內部有多少人被中國接觸、滲透等，這非一刀兩切的事情，而是風險高低問題，但風險高也不代表這人有惡意，只是表示該人比較容易受到威脅；很多人屬於被害者角色，所以必須要用這角度來看待中國滲透，而非說要「吊路燈」。