黑熊學院2023年辦450場實體活動　今宣布組「民防國家隊」

▲沈伯洋8日出席黑熊學院成果與展望公佈記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

黑熊學院院長沈伯洋今（8日）報告學院年度成果跟說明未來展望；沈指出，2023年黑熊學院在台灣各地推動總計超過450場的實體活動，包括百人講座，18場以上的國際交流活動等，2024年目標擴大民防教育推廣動能，預計推出「千人訓練」與「全球民防領袖論壇」。此外，黑熊學院也宣布組成「民防國家隊」。

沈伯洋指出，2023年黑熊學院完成民防教育課程的架構建置，並於台灣各地推動總計超過450場的實體活動，包括百人講座，18場以上的國際交流活動，以及向國際發聲，接受超過50家媒體訪問，同時在全台開課以及舉辦「黑熊森遊友-民防親子園遊會」等推廣活動。

沈伯洋說，而推出的「藍鵲行動」等實地演習活動，模擬戰爭情況並演練避難、基礎救護等技能，受到多數學員肯定。學院也發現，基礎救護與止血、避難準備規劃等課程最受歡迎，其中也發現女性學員更佔6成，相信民防教育推動將會更多元、蓬勃發展。

沈伯洋進一步指出，黑熊學院民防教育基礎課程全年數百場，以淺顯易懂的方式，學習現代戰爭知識、避難規劃準備、衛生與基礎救護等實作課程，培養民眾自主防衛能力，提升社會防衛信心；進階課程則包括止血教育、傷處固定與護理、傷者搬運、基礎除汙管理、心理衛生、防身技術、居家防衛等，多達20幾種課程。

沈伯洋也提及，黑熊學院民防教育課程分為基礎與進階兩大學程，2024年目標擴大民防教育推廣動能，預計推出「千人訓練」與「全球民防領袖論壇」出版書籍等計畫，提高接觸人數，帶動民間學習風氣。

另外，記者會中邀請黑熊學院販售的防災與救護商品廠商一起到場，包括欣欣生技食品、中衛筑波醫電、膜淨材料、CSD中衛等，宣布組成「民防國家隊」。

會中也展示民防國家隊的產品，包括「防災必bear盒」，內容物有護目鏡、紗布、防護手套、手電筒等。

▼黑熊學院8日宣布組成「民防國家隊」。（圖／記者蘇晏男攝）