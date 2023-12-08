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快訊／自導自演遭恐嚇...還銷毀筆電滅證　Lin bay好油林裕紘起訴

▲臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案，桃檢今天偵結起訴，下午將對外說明，圖為林裕紘今年10月7日自奧地利返台在桃園機場被警方帶回偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案，桃檢今天偵結起訴，下午將對外說明，圖為林裕紘今年10月7日自奧地利返台在桃園機場被警方帶回偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演被恐嚇案，今年10月7日從奧地利返台後，與涉案同案前國民黨黨工許哲賓經過桃園檢警偵訊後分別遭羈押禁見，近日因羈押期滿，桃園地院認為無羈押必要，已於本月初諭知許哲賓35萬元、林裕紘40萬元交保，桃園地檢署今（8）日將全案偵結起訴，至於偵查結果將於下午召開記者會說明。

據指出，臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉今年曾自爆全家人遭網路恐嚇，由於疑點重重，事後被揪出是自導自演，而涉嫌恐嚇嫌犯竟是自己找來的前國民黨黨工許哲賓，事件爆發後卻潛逃至奧地利，外界高度懷疑「畏罪潛逃」，林於今年10月7日清晨5時30分自奧地利搭機返台，下機後立刻被桃園警方帶往桃園市刑大偵訊釐清案情。

桃園地檢署昨（7）日晚間證實，「Lin bay好油」案，國民黨前黨工許哲賓已於11月30日、版主林裕紘則於12月5日分別以35萬、40萬元交保，消息曝光後引發輿論高度討論；桃園檢警查出，林裕紘先前辯稱相關筆電已在奧地利維也納出差返台候機時遭竊，但後來卻被查出在所謂「遭竊」筆電，根本在台灣且已被格式化，檢警認為林除涉及偽造文書、誣告、恐嚇等罪嫌外，又涉及滅證罪。

桃園地檢署今天下午1時30分將召開記者會對外說明，襄閱主任檢察官康惠龍將說明偵結起訴相關案情。

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