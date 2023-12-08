爛毀畫面曝！醉男地下道逆撞小貨車　網批：駕照雞腿換的？

▲桃園市鄭姓男子昨晚駕駛黑色休旅車行經中壢區龍岡地下道，卻失控逆向撞上對向小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

駕照是雞腿換來的？桃園市鄭姓男子昨（7）日晚間6時許駕駛黑色休旅車行經中壢區龍岡地下道，突然失控逆向撞上對向小貨車，正面撞擊導致2車都嚴重受損，中壢警方到場處理時，發現鄭男全身酒味，酒測值為0.32毫克已超標，鄭男辯稱是恍神失控方向盤偏移肇事，小貨車羅姓駕駛則多處擦挫傷，經送醫治療後幸無大礙，但車禍發生時正值下班尖峰，地下道兩端嚴重大塞車，警方訊後依公共危險罪嫌將鄭男移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市鄭姓男子昨晚駕駛黑色休旅車行經中壢區龍岡地下道，逆向撞上對向小貨車，休旅車車頭嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，39歲的鄭姓男子昨晚駕駛黑色休旅車經過中壢區龍岡地下道，疑似恍神逆向撞上對向由62歲羅姓男子駕駛的小貨車，巨大撞擊力導致2車車頭嚴重受損，小貨車羅姓男子有多處擦挫傷，這起事故也導致地下道車流嚴重大塞車，路過網友將車禍畫面上傳臉書《內壢大小事》，有網友質疑，「駕照是雞腿換來的？」

▲桃園市鄭姓男子昨晚駕駛黑色休旅車行經中壢區龍岡地下道，逆向撞上對向小貨車，造成地下道嚴重大塞車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢交通中隊據報後到場處理，發現肇事休旅車駕駛鄭姓男子全身有酒味，經酒測為0.32已明顯超過標準值，羅男則無酒精反應，但身體多處擦挫傷，經送醫治療後幸無大礙，警方偵訊後依公共危險罪嫌將鄭男移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市鄭姓男子昨晚酒後駕駛黑色休旅車行經中壢區龍岡地下道，逆向撞上對向小貨車，警方偵訊後依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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