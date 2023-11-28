噁！用「發霉長蟲」的米做營養午餐　湖北一學校被罰4.4萬

▲《行政處罰決定書紅安市監處罰﹝2023﹞301號》。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

學校團膳不僅要達到營養均衡，對於安全衛生的把關也甚是重要。湖北省紅安一學校因使用發霉長蟲的米做學生的餐膳，被紅安縣市場監督管理局開出1萬元的罰單（人民幣，下同，約台幣4.4萬元），並將剩餘開封過的半袋米沒收。

據《澎湃新聞》報導，「信用中國」網站發布的《行政處罰決定書紅安市監處罰﹝2023﹞301號》文件顯示，紅安縣覓兒寺鎮中心學校未按《中華人民共和國食品安全法》規定的要求履行定期清理庫存食品的法定義務，使用已黴變生蟲的米作為食品原料用於學生餐的製作，違反了《中華人民共和國食品安全法》的規定。

▲該校因使用發霉長蟲的米做學生團膳，而被政府開罰。（示意圖／CFP）

報導指出，文件顯示，依據《中華人民共和國食品安全法》的規定，參照《湖北省市場監督管理行政處罰裁量規則》，紅安縣市場監督管理局決定對當事人作出行政處罰，「沒收黴變生蟲的半袋『武勝關』牌米，以及罰款10000元。」

不少網友對於沒收半袋米的處罰感到荒謬，「那同批購入剩餘未開封的米不須徹查嗎」、「長什麼蟲不確定，但發霉的米就是不能吃了吧」、「那些學校高層真該自己吃吃看」。