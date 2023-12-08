中共高層傳主導召開對台選戰會議　空戰打綠營腐敗、陸戰誘拉任務

▲據傳中共高層近來召開一場對台大選的中央層級會議，就各項工作進行協調，介選的主旋律依然是「和戰抉擇論」，同時也強化攻擊綠營的執政貪腐，以及陸戰的誘拉任務。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

負責統戰事務的中共全國政協主席王滬寧，據傳在12月初召開一場對應台灣大選的中央層級會議，重點在處理「拜習會」以來，北京必須維持願意緩和區域形勢的樣態，一方面要確保對台灣大選各項工作的有效協調性，且不能讓外界有「介選」的藉口。對此，國安人士分析，這次介選的主旋律維持「和戰抉擇論」，也利用官媒能量，透過剪接或變造影片，結合在台協力單位擴大攻勢，近來包括強攻執政腐敗等議題。

據指出，王滬寧在12月初，召開中共各高層部門包括中宣部、國防部、國安部、台辦、統戰部等單位，對台大選的相關會議，而會議主軸是針對過去對台介選由上而下、系統性大規模的操作，全面調整為「化整為零」的作業邏輯。

已有媒體揭露，在該會議中，也就各部門的任務分配，包括由中宣部（及旗下網信辦）、旗下擁有多家對台媒體系統的福州311基地（負責認知作戰戰支部隊）負責認知操作；同時，也統籌對台媒體通路，如日前找台灣媒體集團到中國、剪接放大台灣短影音等類型。

在線上工作外，線下部分則是強化相關部門，在台灣基層的誘拉任務，舉例而言，包括：提供村里長、宮廟人士優惠旅遊，到調整統戰對象的選擇，甚至是找台商組織買單優惠機票等。

對此，國安人士分析，在認知戰主軸部分，除了這次介選的主旋律維持「和戰抉擇論」，在台灣則轉換文字為「戰爭與和平的選擇」；接著，則是強化民進黨就是獨獨配，攻擊民進黨副總統參選人蕭美琴。

第二部分，國安人士指出，對岸利用官媒、媒宣能量，透過剪接或變造影片，放大其所要主打影音片段，結合在台協力單位去擴大「島內」對民進黨攻勢，好比近來強力攻擊「執政腐敗」的議題。

國安人士舉例，近日有特定人士使用暗網，流出的假監聽名單資料，約在12月5日上午開始流傳，12月6日被丟進爆料公社，緊接著就有媒體轉錄這則不實消息。該人士點出其宣傳特性，從路徑或特徵來看，有心人士透過一次性的匿名帳號，在暗網丟進這份資料，幾小時之後，在透過另一個匿名帳號丟進爆料公社，後續讓媒體取得並且未經查證、未取得相關單位回應即報導。

國安人士指出，這個手法就跟2021年初，國安局遭不明人士以匿名假帳號於網路社群貼文指控不法監聽黨政公職、外交人員，手法如出一轍。與2021年這次不同的是，這次的假訊息操作，在極短時間內便有知名特定媒體在未求證的狀況下即迅速刊登報導，讓不實資訊得以穿上新聞的外衣，被不知情的國人傳散。