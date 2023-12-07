爭取高科技產業進駐雲林　候選人丁學忠：不容魚叉飛彈暗度陳倉

▲雲林第一選區立委候選人丁學忠今日召開「我要台積電，虎尾進步不斷電」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林第一選區立委候選人丁學忠今 （7）日與鎮代會主席林嘉弘、及多名鎮民代表、里長一同召開「我要台積電，虎尾進步不斷電」記者會。將全力爭取台積電等高科技產業進駐雲林，為青世代及下個世代創造高薪就業機會；丁學忠表示，「虎尾未來需要的是高科技，不是殺人武器」，有虎尾人進入國會爭取高科技產業進駐，不容許魚叉飛彈暗度陳倉，來保護虎尾繼續發展。

立委候選人丁學忠指出，科技、經濟是最強的護國神山，台灣必須持續發展科技經濟，用經濟外交結交更多朋友，而不是鎖國挑釁，更不是軍事競賽，陷台灣於戰爭威脅，嚇跑國內外企業投資；丁學忠強調，提升工作薪資與家庭收入，才是保障富裕繁榮唯一王道，政府必須要替青世代、下個世代創造更多工作機會，更高薪工作的機會，與更優質創業舞台，他全力爭取台積電高科技產業進駐，實現虎尾榮耀4.0。

丁學忠表示，高鐵雲林站特定區公共設施資源充裕，規劃體育運動園區、環保大樓、美術館、雙語幼兒園、警分局及消防分隊、大學用地等等，虎尾鎮將成為雲林政經科技、教育文化新都心，這也是虎尾鎮民唯一期待的發展方針，更是他要替虎尾爭取的未來。

中科虎尾基地2期計畫加上褒忠產業園區面積逾300公頃，足夠台積電1.4代廠進駐使用，雲林縣水、電、地與人才資源都相當充裕，也有開發台塑麥寮廠的經驗，絕對有能力協助台積電進駐，他相信企業就經濟、產業專業考量，雲林縣比其他縣市更具競爭力。

虎尾鎮代會主席林嘉弘表示，雲林縣有高鐵站、國道一號、台78快速道路等完整便捷路網，又臨近麥寮港可做為進出口港；另雲林有雲林科技大學、虎尾科技大學、台灣大學等大學校園，協助培育頂尖科技人才，是下個世代科技產業進駐最佳地點，相信也是所有企業進駐發展首選，中央政府應該看見雲林優勢，協助縣府加速9大產業園區開發，促成台積電進駐雲林，讓雲林有更好、更多的工作機會。

三合里長林坤泉、安溪里長蔡朝忠、建國里長蘇成就與陳明聖、黃貴香、王淑卿代表指出，二次大戰期間虎尾曾被轟炸，老一輩至今對戰爭仍有相當大恐懼，真的不希望再有飛彈基地進駐，不要發生戰爭，一定要和平，才能保障，雲林與虎尾發展；現在是虎尾繁榮的關鍵時刻，必須發展經濟，發展科技產業，讓年輕人有工作機會，讓虎尾有更好的發展。