驚嚇片！國1聯結車變換車道推撞...白車甩180度撞護欄

記者蔡佩旻／雲林報導

日前晚間，國道1號中山高雲林虎尾路段發生一起驚險車禍，一輛聯結車緊跟自小客車於中線行駛，當時外側車道有一輛白色自小客，聯結車因超車不當擦撞白色自小客，造成白車旋轉180度，遭聯結車推撞甩至內車道撞擊內側護欄才停下，幸白車兩人僅受輕傷，第四公路警察大隊今日說明案情。

▲白色自小客左邊後保桿明顯撞擊痕跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



這起事故發生於11月30日20時58分，地點在國道1號北向235公里(雲林虎尾路段)，30歲賴姓男子駕駛營業全聯結車(載運雜貨)，因變換車道不當，撞擊外側車道由46歲林姓女子駕駛之白色自小客車，自小客車於外車道遭撞擊後逆向停於內側車道上，營業全聯結車停於加速車道之外側路肩。

▲白色自小客遭擦撞後從外車道甩進內車道逆向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該起事故造成自小客車乘客大腿輕微受傷，2車駕駛皆無飲酒情形，因自小客車逆向停於內側車道上，排除作業時短暫封閉主線3車道進行拖救作業，僅開放加速車道通行。現場並於當日21時25分排除，全案由斗南分隊依規定處理。

▲11月30日晚間中山高雲林虎尾路段，一輛聯結車超車不當擦撞白色自小客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四公路警察大隊藉此呼籲用路人，開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

▲11月30日晚間中山高雲林虎尾路段，一輛聯結車超車不當擦撞白色自小客。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

