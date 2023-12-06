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AGC艾杰旭60台再生筆電贈雲林家扶　弱勢學童數位競爭力升級

▲雲林家扶今接獲艾杰旭贈送60台再生筆電，替雲林家扶弱勢學童帶來學習福音讓家庭省去購買昂貴數位設備的開銷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶今接獲艾杰旭贈送60台再生筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據雲林家扶服務案例統計，國中以上學生，經常遇到學校功課要查資料、要寫報告、要文書處理甚至做簡報報告，電腦與學習密不可分，但弱勢家長常因價格、規格型號不懂也無力負擔更買不下手。AGC艾杰旭公司今（6）日贈送60台再生筆電予雲林家扶中心，可說是學童最佳福音也讓家庭省下一筆開銷。

雲林家扶主委陳燦勲餘均贈儀式上感謝AGC艾杰旭，讓雲林家扶學童可以提升數位競爭力，AGC艾杰旭顯示玻璃(股)公司將「愛再延續」贈60台再生筆電雲林家扶，秉持「永續共好」願景，強化數位競爭力，更陪伴家扶兒少補充數位載具，穩住學習競爭力。

高齡70歲的阿蓴阿祖子女孫都早婚離家，因故留下小學3年級的曾孫相依獨居，阿蓴阿祖從AGC艾杰旭久保岳董事長手中拿到電腦，感謝的說，電腦我不懂，只知道要買很貴、我也不會用，但是曾孫學校作業有時要用電腦，得常到鄰居家借用，現在終於有筆電讓孫子方便穩定學習。好奇地摸了摸電腦笑著提到，有機會也可讓孫子來教教我。

AGC艾杰旭董事長久保岳指出，因長期關注經濟弱勢族群，捐贈再生筆電來減輕雲林家扶兒學習負擔，更可以增進弱勢學童高效能學習增加數位競爭力，強化自身職能改善未來就職競爭力，進可改善經濟提升家庭能量，對雲林家扶以教育翻轉孩子未來的照顧上，所以將60台再生筆電捐贈雲林家扶希望可發揮最大效能。

雲林家扶廖志文主任感謝艾杰旭看見雲林偏鄉家庭數位落差，雲林家扶的家庭超過7成的家長，因經濟因素導致數位能力難以突破，以致無法獲得更高報酬的工作，在社會進步過程中更凸顯數位能力重要性，謝謝AGC艾杰旭顯示玻璃愛心捐贈60台再生筆電，透過共同努力為弱勢學子燃點知識的希望之燈，讓他們能夠更自信地走向未來。

雲林家扶委員也擔任雲林科技廠商協進會榮譽理事長的李美惠指出，AGC艾杰旭玻璃被評為全球百強創新企業，也在台灣深耕23年，是雲科工業區最大外商企業，在帶動地方經濟發展的同時，也熱心投入在地教育、社會、環保等公益活動，協助弱勢團體，更助於弱勢學童翻轉人生，是最積極具體的企業責任展現。

▲雲林家扶今接獲艾杰旭贈送60台再生筆電，替雲林家扶弱勢學童帶來學習福音讓家庭省去購買昂貴數位設備的開銷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲AGC艾杰旭久保岳董事長指出，因長期關注經濟弱勢族群，捐贈再生筆電來減輕雲林家扶兒學習負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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