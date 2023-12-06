AGC艾杰旭60台再生筆電贈雲林家扶　弱勢學童數位競爭力升級

▲雲林家扶今接獲艾杰旭贈送60台再生筆電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據雲林家扶服務案例統計，國中以上學生，經常遇到學校功課要查資料、要寫報告、要文書處理甚至做簡報報告，電腦與學習密不可分，但弱勢家長常因價格、規格型號不懂也無力負擔更買不下手。AGC艾杰旭公司今（6）日贈送60台再生筆電予雲林家扶中心，可說是學童最佳福音也讓家庭省下一筆開銷。

雲林家扶主委陳燦勲餘均贈儀式上感謝AGC艾杰旭，讓雲林家扶學童可以提升數位競爭力，AGC艾杰旭顯示玻璃(股)公司將「愛再延續」贈60台再生筆電雲林家扶，秉持「永續共好」願景，強化數位競爭力，更陪伴家扶兒少補充數位載具，穩住學習競爭力。

高齡70歲的阿蓴阿祖子女孫都早婚離家，因故留下小學3年級的曾孫相依獨居，阿蓴阿祖從AGC艾杰旭久保岳董事長手中拿到電腦，感謝的說，電腦我不懂，只知道要買很貴、我也不會用，但是曾孫學校作業有時要用電腦，得常到鄰居家借用，現在終於有筆電讓孫子方便穩定學習。好奇地摸了摸電腦笑著提到，有機會也可讓孫子來教教我。

AGC艾杰旭董事長久保岳指出，因長期關注經濟弱勢族群，捐贈再生筆電來減輕雲林家扶兒學習負擔，更可以增進弱勢學童高效能學習增加數位競爭力，強化自身職能改善未來就職競爭力，進可改善經濟提升家庭能量，對雲林家扶以教育翻轉孩子未來的照顧上，所以將60台再生筆電捐贈雲林家扶希望可發揮最大效能。

雲林家扶廖志文主任感謝艾杰旭看見雲林偏鄉家庭數位落差，雲林家扶的家庭超過7成的家長，因經濟因素導致數位能力難以突破，以致無法獲得更高報酬的工作，在社會進步過程中更凸顯數位能力重要性，謝謝AGC艾杰旭顯示玻璃愛心捐贈60台再生筆電，透過共同努力為弱勢學子燃點知識的希望之燈，讓他們能夠更自信地走向未來。

雲林家扶委員也擔任雲林科技廠商協進會榮譽理事長的李美惠指出，AGC艾杰旭玻璃被評為全球百強創新企業，也在台灣深耕23年，是雲科工業區最大外商企業，在帶動地方經濟發展的同時，也熱心投入在地教育、社會、環保等公益活動，協助弱勢團體，更助於弱勢學童翻轉人生，是最積極具體的企業責任展現。

▲AGC艾杰旭久保岳董事長指出，因長期關注經濟弱勢族群，捐贈再生筆電來減輕雲林家扶兒學習負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）