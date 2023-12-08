北一女老師轟108課綱刪文言文「無恥」　王定宇反擊：無教育專業

▲立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於有北一女老師痛批108課綱大量刪減文言文是「無恥的課綱」，民進黨立委王定宇8日反擊，108課綱從來不會「刪掉」某篇文章，它只會「推薦」15篇經典選文，至於你要不要選這15篇，以及15篇以外要選什麼，都是書商的自由，更質疑，若「士大夫之無恥，是謂國恥」，那一名國文老師無教育專業、無文學品味、無論證分析能力又是什麼？

王定宇今日在臉書發文開嗆，凡是以「108課綱刪掉某篇文章」開場的國文老師，一定是在教育專業上有虧職守的老師，代表她到現在都還搞不清楚「課綱」是怎麼寫的。王定宇說，108課綱從來不會「刪掉」某篇文章，它只會「推薦」15篇經典選文，至於你要不要選這15篇，以及15篇以外要選什麼，都是書商的自由。

王定宇表示，如果這麼熱愛〈廉恥〉，可以強力建議各版本書商選入，就算書商不選也可以自己教，如果課綱沒有「推薦」就教不到〈廉恥〉，問題恐怕不在課綱，而是作為一個人類的基本行事能力是不是有什麼缺陷？

王定宇指出，108課綱已經上線很多年了，就算是以明代的物流條件，也應該可以拿到一份課綱來讀讀看了；所以講半天，該國文老師又只能回去扯「刪掉廉恥就是刪掉道德教育」，先不說「國文課」什麼時候變成「道德課」，「國文老師」的專業何時包含了「道德教育」？他質疑，若「士大夫之無恥，是謂國恥」，那一名國文老師無教育專業、無文學品味、無論證分析能力又是什麼？

王定宇說，他不反對讀古文與文言文，但是古文讀得好和品行是沒關係的，就像秦檜是進士，嚴嵩是翰林院編修，兩人「四書五經」都念得很好，卻是著名的奸臣。