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社會 社會焦點 保障人權

實習律師醉駕賓士！撞護欄飛起砸3車害1死　起訴交國民法官審判

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

北市文山區木柵路4段，在今年5月6日清晨5時許發生重大車禍，3台轎車停等紅路燈時，鄭姓實習律師酒駕賓士從高速公路閘道一路向下衝，直接撞上水泥護欄後飛起，朝停等紅綠燈的休旅車撞去，整台休旅車上被撞到變形、乘客受困，54歲高姓駕駛搶救後送醫仍宣告不治。台北地檢署今（8）日偵結，依酒駕致死罪嫌今起訴鄭男，全案將由國民法官審判。

▲▼26歲男子開賓士下交流道，直接撞上對向車輛害駕駛受困身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鄭男子開賓士下交流道，直接撞上對向車輛害駕駛受困身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

該起事故發生於今年5月6日清晨5時許，透過路口監視器畫面可以看到，當時3台轎車在木柵路上停等紅燈，準備要左轉上萬芳交流道，但沒想到一輛賓士卻突然高速從閘道衝來，整輛車撞上中央水泥護欄後飛起，直接朝停紅燈的休旅車撞去，造成休旅車駕駛被夾困其中，救出送醫仍宣告不治，而肇事鄭男也重傷送醫。

▲▼26歲男子開賓士下交流道，直接撞上對向車輛害駕駛受困身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鄭男在律師事務所實習，因為週六休假才在前一天與朋友出遊，沒想到竟開車釀禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，26歲的鄭男在律師事務所實習，6日清晨5時許，酒後開著賓士車返回北市文山區，在下萬芳交流道時，竟然直接衝撞中央水泥護欄，整台車騰空飛起，撞上正在停等紅綠燈，準備排隊左轉上交流道的車輛。

▲▼ 木柵嚴重車禍畫面曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲木柵嚴重車禍畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

當時正在準備左轉的3台車均遭波及，賓士車直接撞上第2台白色休旅車，車上的54歲高姓駕駛受困車內，救出後送往醫院搶救仍宣告不治，後方兩名駕駛則無大礙。據了解，鄭姓男子父親是導遊、母親是上班族，撞毀的賓士車是家中共同使用車輛，鄭男送醫時院方也進行抽血，判定酒測值為0.83。

台北地檢署今日偵結，依酒駕致死罪嫌起訴鄭男，全案將由國民法官審判。

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