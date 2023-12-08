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社會 社會焦點 保障人權

「牛肉鍋配威士忌」台南賓士女被攔　酒測破表她醉喊：要被關囉！

記者林東良／台南報導

47歲吳姓女子，7日凌晨3時許，與朋友一同至中西區金華路火鍋店大啖牛肉鍋等美食，席間並飲用威士忌酒類，酒後竟還駕銀色賓士車載送女姓友人回家，被二分局博愛所警網攔查，吳女酒後泥醉，對答時連話都講不清楚，酒測竟高達1.12毫克，警方偵訊後依公共危險罪將她送辦，閨密好友也被開罰6千元。

▲吳女酒後泥醉對答有神智不清，酒測竟高達1.12毫克，涉犯公共危險罪嫌逮捕送辦，閨密好友被開罰6千元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲吳女酒後泥醉對答有神智不清，酒測竟高達1.12毫克，涉犯公共危險罪嫌逮捕送辦，閨密好友被開罰6千元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲吳女酒後泥醉對答有神智不清，酒測竟高達1.12毫克，涉犯公共危險罪嫌逮捕送辦，閨密好友被開罰6千元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說，吳女駕車在金華新路轉彎時未打方向燈且行車速度忽快忽慢，被二分局博愛所所長梁植森巡邏發現攔查，吳女為警攔下時滿臉通紅，對員警提問回答顛三倒四，醉態百出，吳女受測前堅稱沒有喝水等語，一度還想偷吃解酒藥丸，甚至還和友人在馬路上相擁呼鬧，醉喊「要被關囉！」

▲吳女酒後泥醉對答有神智不清，酒測竟高達1.12毫克，涉犯公共危險罪嫌逮捕送辦，閨密好友被開罰6千元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳女酒測竟高達1.12毫克，依公共危險罪送辦，並移置保管車輛；另同車之女友乘客也遭開罰6000元至1萬5000元之罰鍰，也讓兩人酒後清醒後直呼不敢了！

市警二分局今年持續嚴打酒後駕車之惡行，至12月初已取締酒後駕車1010件，強力執法能量高居全台南市第一；也因強力執法之效，今年酒後駕車受傷事故也較同期減少10件（去年34件、今年24件）、降幅高達41％，有效保護道路交通安全。

二分局表示，近期天氣涼冷，民眾飲宴中也常會飲用酒類來祛寒，但切不可有酒後駕車之違法行為，尤其切勿心存「路途近沒關係」等錯誤觀念，一旦酒後駕車，可能害己害人，且絕對會與警方相遇遭逮送辦。二分局為貫徹落實酒駕零容忍，也於8、9日連續兩天發布取締酒後駕車之專案勤務，將全力嚴打酒駕惡行，保護台南市每位用路人之安全。

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