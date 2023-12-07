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社會 社會焦點 保障人權

還我滷味！高三男抗議學校更改販售時間　竟送校長「掉眼頭顱」

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲男子在校期間因製作假頭送校長遭記過，畢業提告學校要求撤銷懲處。（示意圖，與本案無關／CFP）

記者黃資真／台北報導

一名王姓男子2015年就讀北市某高中時，因不滿學校更改校內滷味販售時間，製作一顆「假頭」放在校長辦公室桌上抗議，遭校方記小過1支，畢業5年後王男提出申訴請求確認懲處違法，及發給回復名譽證書被拒，一狀告上法院。台北高等行政法院認為，王男在校期間已經做完愛校服務銷過，懲處已不復存在，駁回王男之訴。

判決書指出，2015年11月30日，當時為高三生的王男為了抗議校方任意更改校內滷味販售時間，製作一顆用彩色玻璃紙纏繞包裹、拿2小團紙球以長條紅色膠帶黏接的假頭（看起來似眼球脫落相連之頭顱），並在後腦部位貼紙條寫著「還我滷味」，放在校長辦公室的桌上。

校長進門驚見該詭異物體，不滿遭威脅騷擾，因此於同年12月8日召開獎懲會，記小過1次，不過，王男後續申請做愛校服務銷過，並在校方審查同意後，於同年月29日註銷該懲處。

王男卻在畢業5年後的2021年2月2日，向學校要求提供獎懲會除了應保密事項以外的文書複本，以及後續懲處相關文書複本，收到函覆無從公開，又於同年5月11日提出申訴請求確認當年懲處係違法，再度要求文書複本、發給回復名譽證書，惟學校於6月11日召開學生申評會後決議不受理，王男提起訴願亦遭駁回，因此提起行政訴訟，主張懲處未合法送達書面通知，明顯有重大瑕疵，請求法院確認懲處無效。

北高行法官認為，王男做愛校申請銷過已經校方審查同意並銷改，個人獎懲一覽表上亦載明為「已註銷」，代表該懲處已經因為銷過完成而不復存在，欠缺權利保護必要，在法律上顯無理由，因此不經言詞辯論，駁回王男之訴。

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