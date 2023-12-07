門前隱味牛肉麵老闆「酒駕坐路邊被抓」想了一晚道歉：不會再犯

記者施怡妏／綜合報導

全台最難訂的「門前隱味牛肉麵」老闆吳皓民，於9月飲酒後駕駛特斯拉行駛約2.3公里，因不勝酒力於北市大同區下車呆坐在路邊，轄區警獲報後前往，酒測值高達0.77mg/L嚴重超標，對此，老闆稍早道歉，「酒後開車就是不對的事，未來也不會再犯」，店也會正常的營業，謝謝大家的關心。

老闆稍早在粉專發文道歉，「昨天看到了新聞，本想說這也不該是值得報導的一件事，但想了一整個晚上，我想還是針對這件事情鄭重的道歉」，酒後開車就是不對的事，未來也不會再犯，「在此跟關心與愛我的人說聲抱歉，抱歉讓你們失望了，謝謝你們的關心，店也會正常營業，謝謝」。

貼文底下，網友紛紛留言，「大叔我們都在，一起挺過去」、「還好人沒事，車沒事，店內乾杯完，記得找代駕啦」、「開車不喝酒，喝酒不開車」、「酒駕真的非常不應該，真的還好沒有出事，千萬不能有第二次，再有下次就沒有人會原諒了」。

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▲「門前隱味牛肉麵」老闆吳皓民開著特斯拉酒駕上路。（圖／記者黃宥寧翻攝）

「門前隱味牛肉麵」今年9月24日於空軍三重一村區重新開幕，開幕第4天老闆在店內飲酒，一路從18時喝到23時許，駕駛特斯拉離開，行駛僅短短2.3公里路程，因酒醉帶來疲憊感，將車停在北市大同區民權西路118巷口，隨後下車蹲坐路邊，警據報後，翌日0時許，抵達現場，立刻對他實施酒測。

老闆疑因酒醉，反應似乎有點遲鈍，當酒測時警方告知他「你只會測這一次」，吳一聽到酒測值為0.77mg/L，還傻傻問「我要吹幾次」，警方也火速告知他權利及觸犯公共危險罪，並依規定將他上銬移送。至於檢方就吳皓民涉及酒駕緩起訴，期間1年，須向公庫繳交11萬5000元一案。

上月《ETtoday新聞雲》記者掌握到他獨自赴士林地檢署，當記者詢問「怎麼會過來，是被告還是告訴人」，他隻字未回，僅是笑笑地快步離開，看來應該是為了酒駕的事情前來開偵查庭。