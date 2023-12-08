徐巧芯稱非綠候選人被監控　綠：爆料別人私生活最多的就這些人

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市議員徐巧芯今（8日）指控，政府利用警察人力巡查特定網站，針對非綠候選人盯哨，形同綠色恐怖。民進黨團回應，指控請提出證據，不分政黨的候選人舉辦說明會跟政見發表會時，警方都會派人到場，若檢調跟警方非法監聽，一定嚴正指責，而台北市現在由蔣萬安執政，若蔣對北市警局有不當指示，請在北市議會強力譴責蔣萬安。

民進黨團幹事長劉世芳表示，自己可以學民眾黨不分區立委參選人黃珊珊所說，指控請提出證據。請問是查哪些網站？哪些非綠候選人被查到？若檢調跟警方非法監聽，一定會嚴正指責並按照法律處理，徐巧芯選戰期間一直把自己當最大受害者，至於事實是否符合大家都看得非常清楚。

民進黨立委鄭運鵬指出，選戰期間各縣市警局都很認真、辛苦執勤，不分政黨候選人舉辦說明會跟政見發表會時，警方都會派人，這是對每個候選人公平對待，喜歡爆料的國民黨候選人接受警方保護，卻說是被監控，這對警方執勤非常不公平。

鄭運鵬質疑，這些國民黨候選人除了新聞炒作外，爆料別人私生活最多的就是這些人，他們是不是做違法監控，譬如說找徵信社跟監，這已經好幾年了，沒有懷疑他們已經很客氣，居然還反過來指責警方監控，徐如果懷疑被違法監控，她自己是議員，請北市警局保護她就好了，民進黨沒那麼閒。

劉世芳也強調，台北市現在由蔣萬安執政，若蔣萬安有不當指示北市警局做這樣的事情，請在北市議會強力譴責蔣萬安。