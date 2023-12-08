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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜拋「免頭款購屋政策」　學者：考驗青年信用及風險控管

▲▼ 侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日推出購屋政策，主張青年購屋貸款可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%；5年後利息由公股銀行減半碼計算，利息也會優惠5年。一同出席記者會的政大地政系教授孫振義分析，依照侯友宜推出的方案可看到，申請全額貸款前5年約月付1.9萬，但當五年期限一過，會恢復到貸滿狀態，可能一個月本息要付到近5萬元，這時也是考驗年輕人的信用狀態，以及對風險的控管。

侯陣營提出的「555方案」有五大重點，符合1、40歲以下青年人，信用無重大瑕疵者；2、排富（無自有住房與所得限制）；3、限首購；4、轉售限制（閉鎖期最高十年）；5、一生一次，即可享有該政策的優惠。

侯友宜針對「555方案」近一步指出，1500萬額度內最高可全額貸款，免頭期款；利息補貼0.5%(政府＋金融機構)；5年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；利息優惠5年。

▲▼ 侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

孫振義表示，社會是應該給年輕人一個公道，因為目前薪水是一個停滯的狀態，房價則是往上漲，若家庭背景沒那麼優渥，可能購屋連頭期款都拿不出來，看著房價一直往上走，你怎麼追？若要存2400萬去買1200萬的房子的話，你要存多久？一個月存2萬，你要存10年。所以第一桶金沒有存夠的狀態下，青年要讓他買房子很困難。

「投票是一種感覺，選舉選的是一種態度」，孫振義認為，政府的態度應該是給年輕人一些希望，不要連一點點機會都不給他們。不過孫振義也不諱言，今天侯陣營提出的方案可能也會有幾項被挑戰的問題。

首先，若讓青年貸款1500萬的龐大金額，最終付不出來怎麼辦？他們估算在政府的補貼狀態下，前5年若貸款滿1500年，大概月付就是在1萬8、1萬9，最多2萬元；可是當5年期限一過，如果貸滿的話，就會需要月付5萬，這時候就考驗年輕人自己的信用狀態、以及對風險的控管等。

至於是否擔心會有「次貸風暴」問題，孫振義表示，若貸款要貸到全額，信用一定不能有重大瑕疵，而且要養成一個政府挺信用良好、誠實，你不會五年後房子就放給銀行，此外，也要懂風險控管。

針對該政見是否為大撒幣？孫振義則說，舉凡很多的重大公共工程，很多的投資建設，政府都投在硬體，可是青年是國家的未來，如果讓他一直折騰沒有希望，買房子棲身之處都沒辦法完成的話，那這個是政府跟國家很大的損失，應讓青年能夠拼他的事業，創造國家的競爭力。

第三，房價是否會因此波動？孫振義說，以目前規劃來說，現在每年的房地產買賣移轉棟數大概是30萬戶，侯陣營規劃大概是3-5萬戶，比例約是1/10到1/6左右，放貸的對象基本上要滿足放貸全額，只要信用無嚴重瑕疵，估計可能真正核貸下來，沒有這麼完美，但是會給信用良好的收入、整體狀況良好的一些青年，至少這群人是很有機會，用0元貸，就是全額貸的方式來買到房子。

孫振義也說，房價上漲因素很多，蓋捷運、開科學園、台積電設廠、開公園、推都更，建高鐵都會漲房價，只要在控管範圍內，應該多給青年希望，政府應該讓居住正義，適當地給信用狀況良好的、有風險控管能力、有收入能力的青年，讓他們不要這麼辛苦，所以一個政府的態度、一個候選人的態度，就是一個國家未來的態度。

國政顧問團召集人杜紫軍也說，「安居」的願景就是「想買買得起、想租租得到」，針對於租的部分，日前已提出將透過公有地釋出，擴大社會住宅的興建；今天則是針對買的部分，藉由1500萬內免頭期款及利息補貼，增加青年的購屋能力，至於大家所關心如何解決高房價問題，侯友宜已經提出會參考新加坡的組屋，也就是由政府提供公有地，蓋地上權住宅，青年可以市售價的七折購得70年地上所有權。

▲▼ 侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

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