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快訊／賴清德老家地價稅收到了！　新北市府：差房屋稅尚未繳納

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議不斷，賴辦發言人郭雅慧今（7）日表示，該建物是存在於礦區的合法房舍，「該繳的稅都有繳，也一定尊重新北市政府依法核定的程序」。對此，新北稅捐處副處長陳正輝證實，賴老家的地價稅確實已繳納，不過房屋稅目前還沒有主動申報設立稅籍，待申報後，將直接核定稅金要求補繳。

回顧賴清德老家違建事件，時序往前拉至今年9月。賴清德新北萬里老家遭爆恐是違建後，新北市地政局認定，確實是違建，且該土地確實屬於礦業用地，地政局後續將請經濟部礦務局共同前往會勘；在9月中旬時，賴辦則表示，該屋過去皆有繳交房屋稅。

而國民黨立委參選人王鴻薇、林國春5日召開記者會，指新北市工務局12月1日已發出公文，認定賴清德在萬里區的老家是「既存違章建築」。對此，賴清德回應，目前未收到新北市政府通知已認定是違建。

據此，工務局說明，賴清德老家無使用執照及建物登記等合法證明資料，後經比對歷年空照圖，確認為2009年6月24日前的既存違建，依《新北市違章建築拆除優先次序表》規定拍照建檔列管即可，非屬優先拆除的新違建，因此不再另行寄發認定通知書。

此外賴清德也於5日受訪時表示，他們家的房子他以多次說明，關於稅金部分，過去只要政府有開立稅單，他們都有繳納。「但新北市政府最近來函是說，過去是繳納田賦，而且已經多年不必再繳。我們在今年10月份的時候收到通知，要繳地價稅，所以，我們已經依法繳納。關於房屋稅部分，我們近日收到新北市政府的通知，那當事人也已經委託專業的人士申請繳納。一旦新北市政府核定，當事人也都會繳納。」

新北市稅捐處今表示，該土地過去均核課田賦，確實是今年10月才改為要繳地價稅，但跟賴辦過去所說的「皆有繳交房屋稅」一詞是有所出入。至於為何從收取田賦改為收取地價稅，知情人士也表示，「清查是持續的過程」，但這部分確實是新北市府的疏忽，因為沒有注意到有地上物。

針對土地漏繳地價稅部分，稅捐處副處長陳正輝提到，10月要求賴清德老家繳交地價稅後，11月底也已經收到，而收到的金額，依規定要補繳過去5年（107年至111年）的地價稅。據了解，賴清德老家補徵5年漏繳地價稅共計不到1萬元。

至於屋房屋稅部分，陳正輝說明，因關乎其房屋面積、折舊年份、建築外觀、結構等，須由所有權人主動申報，目前稅捐處已通知兩次，不過尚未有所有人申報，稅捐處將繼續輔導申請，待申請後，也將要求所有人補繳今年及前五年房屋稅金額。

對此，至於賴清德老家，賴清德競總發言人郭雅慧強調，賴清德已經一再重申，從過去到現在，家人該繳的稅都有繳，只要政府核定應繳納的稅金也都會繳納。就地價稅部分，新北市政府來函表明土地過去均核課田賦，但早就免徵，而是在今年10月中才通知改認定土地應繳納地價稅，當事人於收到相關通知後，已在期限內完成相關繳納與補繳；就房屋稅部分，也是近日稅捐單位才開始通知辦理申報，該屋自民國47年至今歷經兩次門牌整編，過去家人在門牌分割前確實有繳稅，只要稅單來，都會繳納，盼相關人士不要刻意拿錯誤的資訊帶風向。不過既然新北市政府認定無稅籍，當事人已主動委請相關專業人士進行後續申辦程序，目前仍在函文調查期限內，沒有逃稅問題，只要政府依法核定，當事人都會依法繳納。

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