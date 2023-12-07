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出軌1次尪疑神疑鬼！人妻求問「怎麼幫助他」　網神回1句全場笑翻

一名女網友出軌後發文，詢問如何幫老公跨過心坎，結果遭網友當場酸爆。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女網友曾出軌一次被抓包。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

不論是戀愛或婚姻，若其中一方發生出軌、偷吃行為，都會對這段感情造成無法挽回的傷害，而另一半出軌到底該不該原諒？一直都是許多人討論的話題之一。一名女網友日前在臉書發文，透露自己過去曾出軌過1次，老公對此相當介意，她只好求助網友「如何幫助老公跨過心坎？」結果此文一出，立刻遭網友當場酸爆。

原PO日前在臉書「爆料公社」發文表示，由於自己先前有過出軌的紀錄，老公因此相當介意，甚至過不去這個坎，原PO只好詢問其他網友「我老公一直介意我有過一次背叛，我該如何幫助他，邁過心坎呢？」過於事不關己的發言，讓網友當場看傻了眼。

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▲▼ 。（圖／）

▲女網友出軌卻稱「要怎麼幫助老公跨過心坎」，事不關己的態度讓全場大酸。(圖／爆料公社)

貼文一出許多網友紛紛直言「用幫助是不是怪怪的」、「雖然時間可以沖淡一切，但是疙瘩永遠都在…」、「一次的背叛就很難再信任，他沒跟妳離婚已經是妳最幸福的事情，建議妳就低著頭過一輩子了」、「妳對婚姻的背叛，挑戰了妳老公信任妳的底線」、「怎麼不交換立場，想想自己能不能接受」。

更有網友神回覆「多背次幾次就會習慣，希望能幫助到妳老公」，讓不少人當場笑翻，直呼「大師所言甚是」、「就是所謂的一回生二回熟嗎」、「習慣成自然XD」。

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