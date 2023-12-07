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金星入天蠍！4星座桃花超旺　適配對象一次看

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲4星座桃花運強。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

12月5日金星進入天蠍座，尋找靈魂伴侶成為許多人心頭的期盼。命理專家艾菲爾在臉書粉專透露，這段時間，濃厚的天蠍座能量賦予人們深刻的感知力，促使他們更專注於尋找心靈相契合的伴侶，其中4星座最有可能在這段時期找到靈魂伴侶，同時也公布適配星座，身邊如果有符合條件的對象，可以多加留意。

第四名、金牛座

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金牛是充滿物質慾望和對安全感極度追求的星座。在金星進入天蠍座的這段時間，更渴望找到一個能一同享受物質生活和感官刺激的人，分享財富和快樂。 追求的是一位能夠滿足口味和品味的伴侶，共享奢華且舒適生活的伙伴。這個時期更強調建立在豐裕和享受之上的關係，期望找到一位能真正理解和迎合物質需求的夥伴。 適配星座：處女座、摩羯座。

第三名、巨蟹座

巨蟹是個充滿家庭觀念和母性本能的星座。在金星進入天蠍座的這段時間，更渴望找到一個能建立穩固關係的人，一同分享生命與情感。巨蟹所尋求的是一個能夠尊重感受和需求的伴侶，共創美好且溫暖的家。這個時期強調建立強大的連結，期望找到一位能真心理解家庭價值觀和情感需求的夥伴。適配星座：雙魚座、天蠍座。

第二名、雙魚座

雙魚是充滿想像力和浪漫的星座。在金星進入天蠍座的這段時間，更渴望找到一個心靈相通的人，一同分享夢想和幻想。雙魚所尋求的是一個能給予安全感和支持的伴侶，共同度過甜蜜溫馨的時光。這時期更強調深層的情感連結，期望找到一位能真切地理解內在世界的夥伴。適配星座：巨蟹座、天蠍座。

第一名、天蠍座

在金星進入天蠍座的影響下，天蠍座將會更加熱情、專注和忠誠。 這段時期，對於心儀的人將更加不願輕易放手，渴望找到能夠深刻地理解內心深處的人，與之分享秘密和渴望的伴侶。這種強烈的情感體驗讓天蠍更強調深度和真誠的關係，並將投入更多努力去維護和加強與愛人之間的連結。 適配星座：巨蟹座、雙魚座。

（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

▲（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

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