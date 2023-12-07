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高雄跨年獨家卡司公開！姐姐謝金燕壓軸　爆紅泰星羅杰夫也來了

▲▼高雄跨年獨家卡司公開！姐姐謝金燕壓軸，爆紅泰星羅杰夫也來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄跨年獨家卡司公開！姐姐謝金燕壓軸，爆紅泰星羅杰夫也來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024高雄跨年晚會今（7）日公開「女神王子」頂級的獨家卡司，有「百變女神」姐姐謝金燕睽違六年，強勢回歸高雄夢時代跨年晚會壓軸登場！擁有王子般帥氣外貌，演出泰國夯劇《黑幫少爺愛上我》爆紅的混血新星「Jeff Satur羅杰夫」，也把海外跨年首秀獨家獻給高雄。

2024高雄跨年晚會記者會在民視林口總部召開，除了邀請蕭秉治和跨年主持群「浩角翔起」、「莎莎」到場，高雄市政府發言人周璟瑜與觀光大使「高雄熊」也聯袂出席，在蕭秉治現場演唱後，一同宣布高雄跨年19組國內外夢幻卡司，姐姐謝金燕、泰星Jeff Satur 羅杰夫更錄製影片問候粉絲。

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▲▼高雄跨年獨家卡司公開！姐姐謝金燕壓軸，爆紅泰星羅杰夫也來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄跨年卡司公佈。（圖／記者賴文萱翻攝）

周璟瑜表示，國際天團巨星紛紛降臨高雄開唱，市府接力這波超強氣勢，首度推出「高雄聖誕跨年嘉年華」，以點亮城市中軸線開始，中央公園到高雄願景館沿路布置璀璨聖誕燈飾，加上中央公園將有20公尺巨型聖誕樹，搭配聖誕演唱會與市集、優惠券，讓大家一路玩到跨年。

▲▼高雄跨年獨家卡司公開！姐姐謝金燕壓軸，爆紅泰星羅杰夫也來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲姐姐謝金燕壓軸登場跨年晚會，預告好好期待。（圖／記者賴文萱翻攝）

闊別跨年舞台已有三年的姐姐謝金燕，自「2018愛・sharing高雄夢時代跨年派對」後，睽違六年再登高雄跨年舞台，謝金燕向粉絲喊話：「姐姐把時間留給高雄，希望大家也把時間留給姐姐，我們好多年沒有聚聚了，就趁來高雄夢時代跨年晚會的機會，好好放聲尖叫，叫完2024年就到了。」

她要粉絲們好好期待姐姐新的開始，也預告過去跨年常唱的歌，今年一首都不唱！至於會有哪些特別演出，要大家拭目以待，來就知道了。

▲▼高雄跨年獨家卡司公開！姐姐謝金燕壓軸，爆紅泰星羅杰夫也來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲爆紅泰星羅杰夫海外跨年獻給高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

來自泰國的Jeff Satur 羅杰夫，影歌雙棲且多才多藝，在Instagram擁有380萬粉絲，夯曲《Fade》更是飆破1.4億觀看次數，9月初到高雄參加KKBOX 風雲榜大展好歌喉，吸粉無數，日前也公布明年即將於台北舉辦巡演。

對於首次參與海外跨年就在高雄登台，Jeff興奮地說：「非常榮幸和大家一起跨年，請粉絲們期待這次用心準備的演出。」他也聽說麻辣鍋、臭豆腐等美食很有名，開心地請粉絲推薦道地小吃讓他網羅。

▲▼高雄跨年獨家卡司公開！姐姐謝金燕壓軸，爆紅泰星羅杰夫也來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蕭秉治三度到高雄跨年。（圖／記者賴文萱翻攝）

被稱為「破億神曲製作機」的蕭秉治，以個人身分第三度到高雄跨年，他表示，這幾年常到高雄演出，除了見證家鄉變得越來越美之外，也大讚出現更多讓音樂人可以盡情表演的場地。來到高雄跨年，蕭秉治說，自己除了想念高雄的牛肉麵和美麗的愛河，最想見的還是高雄熱情的歌迷們啦。

 「高雄聖誕跨年嘉年華－2024高雄跨年晚會」由姐姐謝金燕壓軸獨家演出，玖壹壹跨年後登台首唱，集合韋禮安、Jeff Satur羅杰夫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、家家、孫盛希，以及滅火器樂團、康士坦的變化球、大象體操、影子計劃、金曲客家歌手吉那罐子楊淑喻等19組卡司輪番開唱，展現流行、創作及多元文化融合等元素。

倒數後還有240秒亞灣跨年花火在第90期重劃區璀璨綻放，象徵迎接美好的2024年，請國內外粉絲趕快手刀訂房卡位，12月就到高雄一直high到2024。

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