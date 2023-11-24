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2024高雄跨年「16組超強卡司」公布　陳其邁預告：還有重量級彩蛋

▲▼2024高雄跨年晚會「16組卡司」公布　韋禮安、玖壹壹都來了。（圖／高雄市政府提供）

▲2024高雄跨年晚會「16組卡司」公布。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2024高雄夢時代跨年晚會今（24）日一口氣公布16組卡司，包含韋禮安、孫盛希、鼓鼓呂思緯、Ozone、家家、滅火器樂團、洪佩瑜、康士坦的變化球、大象體操、PINK FUN、吉那罐子楊淑喻及影子計劃等，囊括金曲、創作、樂團及偶像等元素，為跨年夜帶來與眾不同的音樂饗宴。其中，倒數240秒亞灣跨年花火綻放後，玖壹壹將霸氣登臺，完成2024年高雄首唱。

市長陳其邁表示，高雄不僅「演唱會經濟」齊聚各大咖，跨年也邀請全台最多強大卡司來到高雄，滿足市民朋友的心願。他預告後續還有重量級卡司接力公布，請粉絲們期待驚喜彩蛋。今年首度登上高雄跨年舞臺的本土流行饒舌天團「玖壹壹」，心情相當興奮期待。

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▲▼2024高雄跨年晚會「16組卡司」公布　韋禮安、玖壹壹都來了。（圖／高雄市政府提供）

▲2024高雄跨年晚會「16組卡司」公布，韋禮安來了。（圖／高雄市政府提供）

對於表演內容，他們賣關子說，「老話一句，要大家『敬請期待』！」現正如火如荼備戰跨年的玖壹壹也請粉絲儲備好體力，將以YouTube累積破億觀看、兩度入圍金曲獎最佳演唱組合的實力唱功，一起HIGH到2024！

每年高雄跨年少不了金曲歌手加持。創作才子韋禮安，除了必唱人氣夯曲外，還透露將帶來新歌，並號召港都歌迷們，帶著滿滿熱情來到夢時代一起跨年。金曲最佳新人也是高雄女兒的洪佩瑜，對於首次跨年演出就在家鄉，高呼實在很幸運，也幽默地對高雄沙茶火鍋喊話：「我回來了！」

金曲音樂才女孫盛希，將挑選動感的歌曲與粉絲嗨唱跨年，並大方表示「開放點歌！」曾獲金曲最佳演唱組合獎的家家，對演出十足信心，直呼要把這次跨年演唱會變成大型KTV。還有金曲客家歌手吉那罐子主唱楊淑喻，特別準備以臺語、客語創作的歌曲〈Pretty Disco〉，要讓大家嗨到最高點。

▲▼2024高雄跨年晚會「16組卡司」公布　韋禮安、玖壹壹都來了。（圖／高雄市政府提供）

▲鼓鼓準備多首新專輯歌曲，獨家獻給高雄跨年。（圖／高雄市政府提供）

偶像實力兼具的「鼓鼓呂思緯」，延續剛開完巡迴演唱會的熱力，再度獨家獻給高雄跨年，他不但準備多首新專輯歌曲，也將帶來全新舞蹈。超人氣男團「Ozone」挾帶演唱會門票30秒秒殺的氣勢，帶來最新夯曲「陪你Sha La La」，要歌迷把握時間練習，「跨年當晚就來個大合唱吧！」初戀系女團「PINK FUN」更獻上專屬高雄的特別版演出，帶給大家活力爆棚又甜蜜感十足的舞臺。

高雄在地金曲樂團「滅火器樂團」，將跨年演出獨家獻給家鄉高雄，要以正能量與氣場再次唱爆高雄跨年。同樣來自高雄的還有「影子計劃」及數學搖滾（Math Rock）樂團「大象體操」，影子計劃今年將帶來新歌演出，大象體操則是首度在高雄跨年舞臺表演，有自信讓高雄鄉親領略數字搖滾魅力。

▲▼2024高雄跨年晚會「16組卡司」公布　韋禮安、玖壹壹都來了。（圖／高雄市政府提供）

▲今年首度登上高雄跨年舞臺的本土流行饒舌天團「玖壹壹」。（圖／高雄市政府提供）

成軍十年的「康士坦的變化球」樂團，以歌曲〈美好的事可不可以發生在我身上〉引起無數共鳴，首次來到高雄跨年開唱，高喊美好的事要降臨在高雄了！還有個性女聲林茉曦、華人星光徐暐翔及ANGIE安吉，都喊出跨年表演全力以赴，絕對要讓大家記得我們的演出。

「高雄聖誕跨年嘉年華－2024高雄跨年晚會」將於12月31日晚間6點30分在夢時代熱力登場，加上倒數後升級版240秒「亞灣跨年花火」，保證讓人目不轉睛。

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